فيديو | سلمان الفرج ضمن المنافسين على هدف الجولة الـ29 في الدوري السعودي
أعلنت رابطة المحترفين السعودي عن الأهداف الثلاثة المرشحة للتنافس على أجمل أهداف الجولة الـ29 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، وقد تضمنت هدف سلمان الفرج نجم الهلال ضد الوحدة.
الزعيم كان قد حسم لقب الدوري السعودي لصالحه بعد منافسة شرسة مع مطارده النصر ، ومن المقرر أن يُختتم الموسم بإقامة جميع مباريات الجولة الـ30 والأخيرة في توقيت واحد من مساء الأربعاء القادم.
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رابطة المحترفين وعبر حسابها الرسمي على تويتر أعلنت أن أجمل أهداف الجولة الـ29 من الدوري السعودي هم هدف سلمان الفرج للهلال ضد الوحدة، وهدف ميتشل دي فريدي مهاجم الفتح ضد التعاون، وهدف أرنادو ديجوم للرائد ضد الفيصلي.
اللجنة الفنية في @SPL تختار أجمل 3 أهداف في الجولة 29: 🤩👏— الدوري السعودي للمحترفين 🇸🇦 (@SPL) September 6, 2020
🇨🇲 أرنادو ديجوم
🇸🇦 سلمان الفرج
🇳🇱 ميتشيل دي فريدي
أي منهم يستحق يكون #هدف_الجولة ؟ 👀👌🔝 @Saudi_Airlines pic.twitter.com/551cfaqHML
هدف الفرج الذي أحرزه بتسديدة متقنة وجميلة من داخل منطقة الجزاء هو الثاني له هذا الموسم في الدوري السعودي، وكان قد سجل هدفه الأول ضد الرائد في الجولة الثانية من البطولة، فيما صنع هدفين أحدهما كذلك ضد الوحدة في المباراة الأخيرة.
الهلال سيواجه الشباب في مباراة مهمة في الأسبوع الأخير من الدوري السعودي، إذ يسعى الثاني للفوز لمحاولة اللحاق بأمله الضئيل في احتلال المقعد الرابع والتأهل لدوري أبطال آسيا 2021.
أما الهلال ورغم حسمه للقب الدوري، إلا أنه سيسعى للفوز لتحطيم رقم النصر القياسي الخاص بعدد النقاط في موسم واحد من البطولة، وقد حققه العالمي الموسم الماضي برصيد 70 نقطة.