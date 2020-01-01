الأندية تحسم قرار "التغييرات الخمسة" في الموسم القادم من الدوري السعودي

القرار سارٍ خلال الموسم الجاري، لكن هل يستمر للموسم القادم؟

أوضح مصدر مسؤول في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن قرار زيادة عدد التغييرات خلال المباريات إلى خمسة قد يستمر في الموسم القادم من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي .

الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كان قد سمح بزيادة عدد التغييرات خلال المباريات من ثلاثة إلى خمسة بعد استئناف البطولات الكروية المتوقفة منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

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وقد اتخذ فيفا قرارًا بالسماح للاتحادات القارية والأهلية بتمديد العمل بهذا القرار طوال عام 2021، لكنه لم يُجبرها على تنفيذه.

صحيفة الاقتصادية السعودية نقلت عن المصدر المسؤول من اتحاد الكرة قوله أن التغييرات الخمسة ستستمر في بطولتي الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين بنسبة 90% خلال الموسم القادم.

مضيفًا حول أسباب القرار "الموسم القادم 2020-2021 سيشهد ضغطًا كبيرًا على الأندية بسبب بدء الموسم بشكل متأخر نسبيًا، بجانب مشاركة المنتخب السعودي في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وكذلك مشاركة الأندية السعودية في دوري أبطال آسيا".

وأتم مؤكدًا أن الأمر سيُناقش ويُحسم خلال اجتماع مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين السعودي قبل إقراره رسميًا، موضحًا "سيكون هناك اجتماع لرابطة دوري المحترفين وسيتم خلاله عرض الأمر على الأندية للتصويت عليه، ومن ثم سيُعلن القرار الرسمي حول الاستمرار بالتغييرات الخمسة من عدمه".

يُذكر أن أندية الدوري الإنجليزي رفضت الاستمرار بقرار التغييرات الخمسة خلال الموسم القادم من البريميرليج ، إذ صوتت الأغلبية ضده بواقع 11 صوتًا من الـ20 ناديًا.