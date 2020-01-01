غياب الكبار عن الفائزين بجوائز مارس في الدوري السعودي

رابطة المحترفين أعلنت الأسماء الفائزة

أعلنت رابطة المحترفين السعودي عن أسماء الفائزين بجوائز شهر مارس في الدوري السعودي، وقد شهدت القائمة غياب واضح للكبار خاصة فارسي الصدارة الهلال و النصر .

دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي كان قد توقف في مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وقد عاد من جديد في الرابع من أغسطس الماضي، وكانت الرابطة قد أوضحت أن جوائز شهر مارس ستُعلن بعد انتهاء الجولة الـ23.

وحصد الجزائري رايس مبولحي حارس مرمى الاتفاق جائزة أفضل حارس مرمى في مارس، فيما تُوج البرازيلي لويز جوستافو نجم وسط الوحدة بجائزة أفضل لاعب بعد أدائه الممتاز خلال الجولات الـ21 والـ22 والـ23 من الدوري السعودي.

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جائزة أفضل مدرب في مارس ذهبت للتونسي عبد الرزاق الشابي المدير الفني لأبها بعد نتائجه الممتازة خلال الجولات الثلاثة الأخيرة والتي كان ختامها الفوز على الاتحاد 2-1 يوم الثلاثاء الماضي.

وكانت الرابطة قد قررت منح جوائز شهر أغسطس عن الجولات من الـ24 حتى الـ30، إذ ستُعلن في نهاية الجولة الأخيرة من الموسم.