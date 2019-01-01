ياسر القحطاني يُهنئ إدواردو بالبرتغالية، والآخر يرد: أنت الأسطورة

حوار جميل بين مهاجمي الهلال السابق والحالي على تويتر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

هنأ أسطورة الهلال ياسر القحطاني مهاجم الفريق الحالي "كارلوس إدواردو" على أدائه وهدفيه خلال مباراة الاتحاد في الدوري السعودي يوم أمس.

وتألق المهاجم البرازيلي وسجل هدفين لصالح الزعيم في ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ليُساهم في الفوز 3-1 على النمور في عقر دارهم.

الاتحاد يقترب من إقالة سييرا ومرشحان لخلافته

القحطاني كتب باللغة البرتغالية التي يتحدث بها شعب البرازيل على حسابه الرسمي في تويتر "هدفان أكثر من رائعين، هدفان باسمك !!".

أضاف "أي مباراة رائعة تلك التي لعبتها، أهنئك على الفوز ومستواك خلال المباراة".

ورد إدواردو على تلك التغريدة كاتبًا بالإنجليزية "شكرًا لك صديقي، أنت الأسطورة. نحن نفتقدك صديقي".

وأثار المهاجم صاحب الـ29 عامًا إعجاب الجميع بأدائه الملفت خلال مواجهة الاتحاد أمس، وقد بدا هذا واضحًا من خلال متابعة رد فعل الجمهور الهلالي على تويتر.