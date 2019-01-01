لماذا طُرحت أطقم الهلال والاتحاد خارج متاجر الناديين؟

الشركة المصنعة تكشف الأسباب التي أدت لذلك

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشفت شركة "إس تيم" أسباب طرح الأطقم الخاصة بفريقي الهلال والاتحاد خارج متاجر الناديين الرسمية.

وظهرت أطقم الفريقين اليوم في عدة متاجر رياضية بالرياض وجدة ومدن سعودية أخرى، مما أثار تساؤلات كثيرة حول الأسباب.

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الشركة المنتجة أكدت لصحيفة الرياضية السعودية أنها قررت التعامل مع تلك المتاجر لسببين، الأول هو عدم افتتاح متاجر الهلال والاتحاد الرسمية حتى الآن نتيجة تأخر تصديق الهيئة العامة للرياضة على العقود.

فيما السبب الثاني هو دعم التجار الموثوقين ومنحهم فرصة إنعاش اقتصادهم وتجارتهم من خلال توفر تلك الأطقم لديهم.

وأوضحت الشركة أن الأطقم الموجودة في المتاجر العامة في السعودية هي من الفئة الثانية والثالثة، فيما سيتم طرح الأطقم من الفئة الأولى وهو المطابق لم يرتديه اللاعبون عبر المتاجر الرسمية فقط ومن ثم عبر تطبيق إلكتروني سيُطلق لاحقًا.

ويبلغ سعر الطقم من الفئة الأولى 300 ريال سعودي، ومن الفئة الثانية 90-120 ريال، والفئة الثالثة 40-60 ريال.

وعن أطقم الأهلي المتعاقد مع نفس الشركة، أضاف المصدر المتحدث لصحيفة الرياضية أن طرحه في المتاجر سيكون بعد الجولة الخامسة أو السادسة من الدوري السعودي، موضحًا أن تأخير توقيع العقود أدى لهذا التأخير في طرح الأطقم.