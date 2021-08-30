ياسر المسحل يفجر مفاجأة بشأن النقل التليفزيوني للدوري السعودي

"نسعى لتخطي حاجز الـ70 مليونًا من أرباح النقل التليفزيوني"

كشف ياسر المسحل؛ رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن مفاجأة لجمهور الكرة السعودية، بشأن النقل التليفزيوني لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد السعودي كان قد قام ببيع حقوق بث مباريات الموسم الجاري بشكل حصري لقناة "SSC" الناشئة حديثًا، لتقوم بإذاعة بعض المباريات مجانًا بجودة SD، مع إذاعة بعض المباريات المشفرة بجودة HD.

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وتقوم قناة SSC بإذاعة بعض المباريات بصورة مجانية بجودة SD، مع الاحتفاظ بحق نقل المباريات المشفرة للمشتركين فقط بجودة HD.

أكد المسحل، في تصريحات رسمية، أن قناة SSC حصلت على حقوق نقل الدوري للموسم الحالي فقط، مشددًا على أنه سيتم طرح كراسة جديدة قبل نهاية الموسم الجاري، للراغبين في الحصول على حقوق البث في الموسم المقبل.

ومن جانبه، أوضح عبد العزيز العفالق؛ رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن الهدف خلال السنوات المقبلة هو تخطي أرباح النقل التليفزيوني حاجز الـ70 مليون ريال.

يذكر أن الدوري السعودي كان يُبث خلال السنوات الثلاثة الأخيرة مجانًا بناءً على قرار ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لكنه تقرر العودة للتشفير في الموسم الجاري.

وحصد الدوري السعودي شعبية كبيرة في السنوات الأخيرة، بعد التطور الكبير الذي شهده في السنوات الأخيرة، بجانب استقدامه لنجوم عالمية وصفقات أوروبية.

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