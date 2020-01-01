الفيصلي يستبق مواجهة النصر باتهامه بمحاولة التأثير على الحكام

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استبق الفيصلي مواجهة النصر ضمن الجولة الـ21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي باتهام منافسه بمحاولة التأثير على الحكام بالبيان الذي أصدره وطالب خلاله بتغيير رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

النصر كان قد طلب رسميًا تغيير فرناندو تريساكو رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي نظرًا لما أسماه خلال بيانه بالأخطاء التحكيمية المؤثرة على نتائج المباريات والمخلة بعدالة المنافسة والمسيئة لسمعة الدوري السعودي.

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وأصدر حامل اللقب ذلك البيان في أعقاب تعادله المخيب مساء الخميس الماضي 2-2 مع الأهلي ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ليتسع الفارق مع الهلال في صدارة جدول الترتيب إلى 5 نقاط.

المتحدث الرسمي باسم الفيصلي "تركي الحمداني" أدلى بتصريحات لصحيفة الجزيرة السعودية طالب خلالها النصر بالتوقف عن تلك الممارسات وغيرها لمحاولة التأثير على الحكام.

مضيفًا "أتمنى أن نُقدم مع النصر السبت المقبل مباراة تليق بأسم الدوري داخل المستطيل الأخضر فقط!".

"نستطيع أن نقوم بنفس ممارسات خصمنا من بيانات وغيرها لمحاولة التأثير على الحكام ولكننا نهتم بسمعة الدوري السعودي".

تابع قائلًا "نثق تمامًا بالجهة المسؤولة عن حماية روح المنافسة وعلى يقين تام بأن مثل هذه الممارسات لن تؤخذ بعين الاعتبار، يجب على لجنة الحكام ان تدرك اهمية كل مرحلة من مراحل الدوري المتبقيه، نستطيع ان نفعل ما يفعله غيرنا ولكن سمعة الدوري السعودي اهم بكثير".