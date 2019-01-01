بيتروس: النصر يمر بمرحلة صعبة، لكن تذكروا ما حدث في الموسم الماضي

لاعب وسط النصر يتحدث عن التعادل أمام الأهلي في الدوري السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

طلب بيتروس نجم وسط النصر من جماهير الفريق الصبر والدعم خلال هذا المرحلة الصعبة، ذلك عقب فقدان الفريق لنقطته الثامنة خلال المباريات الثلاثة الأخيرة في الدوري السعودي.

ولم ينجح حامل لقب دوري المحترفين السعودي للموسم الماضي في الخروج بنتيجة أفضل من التعادل السلبي من مواجهة الأهلي في جدة لحساب الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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واتفق بيتروس عقب المباراة مع كل لاعبي الفريقين حول التأثير السلبي للأجواء الصعبة خاصة الرطوبة العالية على أداء اللاعبين، لكن مؤكدًا أنهم أنهوا اللقاء في مستوً بدني أفضل من الأهلي.

أضاف حول غياب الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري السعودي "كما نتحدث نحن اللاعبون معًا في غرفة الملابس، كل الفرق تمر بمرحلة صعبة، ومن الجيد أن تلك المرحلة جاءت في بداية الموسم إذ مازال أمامنا الوقت اللازم للتعويض".

"نأمل ألا تستمر تلك الفترة الصعبة كثيرًا ونعمل على هذا، لكن دعونا نعد بالذاكرة للموسم الماضي والذي لم يُحسم سوى في المرحلة الأخيرة، ليس المهم البدء بقوة بل إنهاء الموسم جيدًا".

"نحن نفقد أيضًا عددًا من اللاعبين للإصابة مثل أحمد موسى وجوليانو، ما يحدث لنا طبيعي في كرة القدم ويبقى الأهم هو المرحلة النهائية من الموسم، وقد رأيتم كيف حسمنا اللقب في الموسم الماضي في آخر مباريات الدوري".

وأخيرًا قال بيتروس أن الفريق لم يجد مشكلة في تطبيق طريقة لعب المدرب روي فيتوريا الجديدة خلال مواجهة الأهلي، موضحًا أنهم غيروا من طريقة لعبهم مرتين خلال المباراة ورغم هذا لعبوا جيدًا.