يحيى الشهري: رباعية أبها بداية انطلاقة النصر للحفاظ على لقب الدوري السعودي

نجم النصر يتحدث عقب الفوز على أبها

قال يحيى الشهري قائد النصر أن الفوز على أبها 4-0 يوم أمس في الدوري السعودي هو بداية الانطلاق للحفاظ على اللقب.

وكان العالمي قد هزم أبها ليقترب من صدارة جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان، إذ يبتعد بفارق 3 نقاط عن الهلال حاليًا مع مباراة مؤجلة سيخوضها هذا الأسبوع أمام الفيصلي.

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وتحدث الشهري عقب المباراة مؤكدًا أن بداية الفريق لم تكن جيدة نتيجة عدة عوامل أبرزها الإصابات، لكن الأمور اختلفت الآن.

مضيفًا "الحمد لله على تلك النتيجة، انتصار مهم. لم نكن جيدين بداية الموسم وخسرنا الكثير من النقاط، لكن هذا طبيعي لأننا كنا قادمين من فترة إعداد مع الكثير من الإصابات. الآن بدأنا جميعًا نعود للعب ونراها بداية الانطلاق للحفاظ على لقب الدوري السعودي".

"هدفنا هو الفوز بدوري المحترفين السعودي والحفاظ على اللقب، كل مباراة لها حساباتها الخاصة، هدفنا الأول والأهم هو النقاط الثلاثة ومن ثم تقديم مستوى جيد خلال المباريات جميعًا".

تابع حول تطور مستواه "نحن اللاعبون جميعًا مستوًى واحد، حتى المتواجدين خارج التشكيل، كلنا ضمن منظومة جماعية والمدرب يُقرر اختيار التشكيل المناسب لكل مباراة. الفوز والإنجاز يُحسب بالتأكيد للاعبين جميعًا".