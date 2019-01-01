الجبال يُحدد مشكلة الفتح الرئيسية في الدوري السعودي

الفتح خسر مجددًا في الدوري السعودي، تلك المرة سقط أمام الأهلي بهدفين دون رد ومدربه يُعلق على الأمر

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

بدا فتحي الجبال المدير الفني للفتح حزينًا للغاية بعد خسارة الفريق أمام أهلي جدة في الجولة الرابعة من الدوري السعودي.

وسقط الفتح للمرة الرابعة هذا الموسم بخسارته أمام الأهلي 2-0 وبهدفي دجانيني تافاريس وعمر السومة، ليتذيل جدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين بصفر من النقاط.

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وعادل الفتح بتلك النتائج أسوأ بداية له في دوري المحترفين السعودي، وكانت خلال موسم 2014-2015 بخسارته لأول 4 مباريات في البطولة.

وقال الجبال عقب المباراة أن مشكلة فريقه الرئيسية في الثلث الهجومي وعدم القدرة على صناعة الفرص واستغلالها جيدًا، مضيفًا "الهزيمة كانت قاسية بكونها الرابعة على التوالي".

أضاف "أعتذر للجمهور، لن نقف مكتوفي الأيدي، سنعمل مع الجميع للخروج من النفق".

يُذكر أن الفتح خسر أمام الشباب والنصر والفيصلي، ولم يُسجل سوى 3 أهداف منهم هدفين أمام الفيصلي، واستقبلت شباكه 11 هدفًا.