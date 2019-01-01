فيتوريا: مباراة غريبة، اللمسة الأخيرة حرمتنا الفوز على الشباب

المدرب البرتغالي روي فيتوريا يتحدث عن تعادل فريقه النصر سلبيًا مع الشباب في الدوري السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وصف روي فيتوريا المدير الفني للنصر مباراة فريقه ضد الشباب في ثالث جولات الدوري السعودي بالغريبة.

ولم ينجح بطل الدوري السعودي في مواصلة انتصاراته وخضع لتعادل سلبي مع ضيفه على استاد الملك فهد الدولي رفع رصيده إلى 7 نقاط ومهد الطريق نحو منافسه الهلال لاعتلاء الصدارة حال حقق الفوز على الفيحاء غدًا السبت.

الشباب يفرض التعادل السلبي على النصر في قمة الدوري السعودي

المدرب البرتغالي أعاد ضيع الفوز لإهدار الفرص أمام المرمى الشبابي، مضيفًا "المباراة كانت غريبة، ارتكب الفريقان الكثير من الأخطاء السهلة، لم أتوقع أن تكون المباراة بهذا الشكل".

"لعبنا ضد خصم جيد، سعينا دومًا وباستمرار لتحسين النتيجة لكننا لم ننجح في هذا رغم كل ما فعلناه، اليوم نقصنا اللمسة الأخيرة الإيجابية وبسببها ضاع الفوز علينا".

ويستعد النصر حاليًا لمواجهة السد القطري في إياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا في الدوحة بعدما كان قد انتصر ذهابًا في السعودية بهدفين مقابل هدف واحد.