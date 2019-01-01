جمال بلعمري: أتحمل مسؤولية خسارة الشباب أمام الاتحاد

مدافع الشباب ومنتخب الجزائر يُحمل نفسه مسؤولية الخسارة أمام الاتحاد في الدوري السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

توجه جمال بلعمري مدافع الشباب باعتذار لجماهير الفريق عن خطئه أمام الاتحاد في المباراة التي انتهت لصالح النمور بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الخامسة من الدوري السعودي.

وتحمل المدافع الدولي الجزائري مسؤولية الخسارة بقوله "أتحمل وحدي الخسارة أمام الاتحاد لأني تسببت في الهدف الثاني وقتما كان الفريق يسعى بقوة لإدراك التعادل".

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"ليس هناك أي لاعب معصوم عن الخطأ، وأعتذر لجماهير الشباب عن الخسارة ونأمل بتعويضها في المباريات القادمة".

أضاف حول اللقاء "وقعنا في أخطاء بدائية رغم تطبيقنا لطريقة لعب المدرب وتعليماته خاصة في الشوط الثاني من المباراة، كما أن الإرهاق الذي أصابنا نتيجة السفر والعودة من الجزائر ساهم في تراجع مردودنا البدني".

يُذكر أن الشباب لعب أمام شبيبة الساورة في الجزائر الأسبوع الماضي مباراة ذهاب دور الـ32 من كأس محمد السادس للأندية البطلة، وقد عاد بالفوز 3-1 ليضع قدمًا ونصف في دور الـ16.

وسيلعب الفريق لقاء الإياب أمام ضيفه الجزائر في الرياض يوم الثلاثاء القادم.