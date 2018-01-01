عمر السومة ومدرب الاتفاق وجماهير الاتحاد الأفضل بالدوري السعودي

أعلنت لجنة المحترفين بالدوري السعودي للمحترفين عن الأفضل في الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أعلنت لجنة المحترفين بالدوري السعودي للمحترفين عن الأفضل في الجولة الرابعة عشر من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ووقع الاختيار على المدير الفني البلغاري إيفاييلو بيتفا المدير الفني للفريق الأول بنادي القادسية بحصد جائزة أفضل مدرب في الجولة الـ 14.

وحصد المدير الفني الجائزة للمرة الأولى، حقق مع فريقه ثلاثة نقاط بعد فوزه على فريق التعاون ضمن منافسات الجولة الماضية. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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أفضل جمهور في الجولة الـ 14 من الدوري هو: جمهور نادي @ittihad pic.twitter.com/xWZtLPJIBD — موقع قول السعودي (@GoalSA) December 25, 2018

وتم اختيار المهاجم السوري عمر السومة لاعب فريق الأهلي ليحقق الجائزة للمرة الأولى له هذا الموسم، حيث سجل السومة ثلاثة أهداف في لقاء فريقه في الجولة الماضية مع فريق الهلال، والذي خسره بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وذهبت جائزة الجمهور المثالي لجماهير نادي الاتحاد والتي حققت الجائزة للمرة الرابعة خلال منافسات هذا الموسم بعد أن حققتها في الجولات الخامسة والسابعة والحادية عشر.

🗒| مبرووووك للفائزين بجوائز الأفضلية في الجولة 14 من #دوري_كأس_الأمير_محمد_بن_سلمان ..👏

1️⃣ أفضل مدرب: إيفاييلو بيتفا - @qadisiyah1967 ..

2️⃣ أفضل لاعب: عمر السومة - @ALAHLI_FC ..

3️⃣ الجمهور المثالي: جمهور فريق @ittihad .. https://t.co/dGozEwmxfp pic.twitter.com/2yruuo15FD — الدوري السعودي للمحترفين (@SPL) December 25, 2018

يُذكر أن الفائزان بجائزة أفضلية الجولة يحصلان على مبلغ 10 آلاف ريال لكلًا منهما بالإضافة إلى درع تكريمي، فيما يحصل الجمهور المثالي على درع تكريمي.