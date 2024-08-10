عملاق سعودي جديد يقتحم السباق مع الأهلي والاتحاد للفوز بصفقة ديبالا

أشعل النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، لاعب روما الإيطالي، صراعًا شرسًا بين أندية الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعدما وصل عدد مطارديه إلى 3 أندية.

وتحدثت تقارير صحفية، عن وجود منافسة بين عملاقي جدة، الأهلي والاتحاد، من أجل الفوز بخدمات ديبالا هذا الصيف، حيث تقدم كلا الناديين بعرض ضخم لحسم الصفقة لصالحه.

ووفقًا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن الأهلي والاتحاد ليسا وحدهما هما من يتنافسان على صفقة نجم منتخب الأرجنتين، لكن هناك فريقًا سعوديًا ثالث تحرك بخطوات جادة من أجل خطفه وهو القادسية.

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ورغم أن ديبالا أبدى رغبة واضحة في البقاء مع روما لموسم جديد، ورفض الانتقال في الوقت الحالي للدوري السعودي، من أجل الحفاظ على موقعه في منتخب الأرجنتين، إلا أن الأندية السعودية الثلاثة لا تزال تطارده.

القادسية من الأندية التي صعدت حديثًا لدوري روشن السعودي للمحترفين، وتقدم نفسها كمنافس قوي للكبار في الموسم الجديد 2024-2025، بعد إبرام عدد من الصفقات القوية على رأسها المدافع الإسباني ناتشو فيرنانديز، لاعب ريال مدريد السابق.

ويتلقى القادسية دعمًا ضخمًا من إحدى شركات النفط السعودية، التي تدفعه لتقديم عرض مغرٍ من أجل مزاحمة الأهلي والاتحاد على المهاجم البالغ من العمر 30 عامًا.