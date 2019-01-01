لجنة التراخيص تحرم الاتحاد من الرخصة الآسيوية

منحت لجنة تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي 2019-2020 لتسعة أندية الاتحاد ليس بينها

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

منحت لجنة التراخيص برابطة دوري المحترفين السعودي الرخصة الآسيوية الخاصة بموسم 2019-2020 لتسعة أندية، ورفضت منحها لـ7 أندية أخرى أبرزها الاتحاد.

وأصدرت اللجنة بيانًا اليوم الجمعة أعلنت به منح الرخصة الآسيوية لأندية الهلال والنصر والأهلي والتعاون والشباب والفيصلي والفتح والفيحاء والاتفاق بعدما استوفت المعايير الإلزامية المنصوص عليها في لائحة تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحاد الآسيوي، وتتضمن معايير رياضية وقانونية ومالية والإدارية بجانب تلك الخاصة بالبنى التحتية.

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ورفضت اللجنة منح الرخصة الآسيوية لسبعة أندية هي الاتحاد والوحدة والرائد وضمك والعدالة والحزم وأبها لعدم استيفائهم المعايير الإلزامية.