الاتحاد السعودي يعاني بسبب الحكام الأجانب

الحكم المحلي يعود قريبًا

سبب الاعتماد على حكام أجانب في إدارة كافة مباريات دوري المحترفين السعودي في أزمة لدى اتحاد الكرة، تدفعه للاعتماد على المحليين خلال الفترة المقبلة.

في أكثر من مناسبة، أكد ياسر المسحل؛ رئيس اتحاد الكرة، أن عودة الحكم المحلي ضمن خطة مجلسه، بجانب أن الإسباني فرناندو تريساكو؛ رئيس لجنة الحكام، أوضح أن الحكام السعوديين سيخضعون لبعض الدورات التدريبية قبل عودة الاعتماد عليهم من جديد.

ووفقًا لصحيفة "الشرق الأوسط" فإن الحكام الأجانب كلفوا خزينة الاتحاد الموسم الماضي 50 مليون ريال، بجانب 29 ألف ريال تكلفة غرفة تقنية الفيديو في المباراة الواحدة.

حوار - السومة عن قصة اتفاقه مع النصر وإلقاء قميص الأهلي و"وجود دجانيني يعني رحيلي"

وأوضحت مصادر الصحيفة أن الاتحاد السعودي يعاني حاليًا من أزمة مالية، تجعلهم يبحثون عن رعايات جديدة، بجانب التفكير في إعادة الحكم السعودي قريبًا بحد أقصى في الجولة الـ12 من الموسم الجاري، كما سيتم تدريب الكثيرين على تقنية الفيديو.

وأشارت "الشرق الأوسط" أن هناك مجموعة من و الحكام سيخضعون لاختبارات لياقية وميدانية في 18 و19 من الشهر الجاري، ومن يجتاز منهم الاختبارات يقود عدد من المباريات في الدوري باستثناء الديربي والكلاسيكو.

يذكر أن الحكم السعودي بدأ العودة في الجولة التاسعة من خلال حكم الرابع، على أن تتم عودتهم بالكامل تدريجيًا خلال الفترة المقبلة.