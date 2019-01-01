سانوجو "الهارب من الاتحاد" مرفوض في سويسرا

لاعب الوسط هرب من الاتحاد دون إذن، ويرفض العودة للسعودية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت المصادر الصحفية السويسرية أن سيكو سانوجو لاعب وسط الاتحاد الهارب يُحاول الالتحاق بأحد أندية الدوري السويسري لكنه يجد صعوبات جمة في ذلك.

وكان لاعب الوسط الإفواري قد رحل عن السعودية وأبلغ إدارة الاتحاد أنه فسخ عقده ولن يعود للنادي، ذلك بعدما تم تحويله إلى قائمة الاستثمار في الفريق.

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وأوضحت الصحف أن سانوجو حاول الانضمام لـ3 أندية سويسرية لكنها جميعًا رفضته لاكتمال صفوفها، فيما تحدث أحد المصادر من نادي سيون مؤكدًا أن أمر التعاقد مع اللاعب غير مطروح للنقاش حاليًا.

ورغم تفضيل إدارة الاتحاد للحل الودي وتواصلها مع وكيل اللاعب لحسم الخلاف وعدم تصعيده، إلا أنها في نفس الوقت أوكلت الملف لمحامٍ دولي متخصص في القضايا الرياضية للوقوف على كافة المستندات التي يمتلكها النادي وتُعزز موقفه ضد اللاعب، حال ما وصل الأمر إلى الفيفا.

يُذكر أن الاتحاد ضم سانوجو لصفوفه في يناير 2019، ويرتبط صاحب الـ30 عامًا بعقد يمتد حتى صيف 2022.