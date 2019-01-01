الأهلي فرصة سفيتانوفيتش الأخيرة في الدوري السعودي

الأهلي قد يضع حدًا لمسيرة المدرب في السعودية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت المصادر المتابعة لأخبار الوحدة السعودي أن إدارة النادي أمهلت المدرب ماريو سفيتانوفيتش فرصة أخيرة قبل اتخاذ قرار إقالته والاستعانة بمدرب آخر.

وأوضحت المصادر أن مباراة الأهلي القادمة في الجولة الثالثة من الدوري السعودي هي تلك الفرصة الأخيرة للمدرب الكرواتي، إذ عدم الخروج بنتيجة جيدة منها يعني رحيله عن الفريق.

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وحال حدث هذا، سيتم الاستعانة بالمدرسة التونسية التي تضم خيارات عديدة لشغل منصب المدير الفني للوحدة.

والأمر قد لا يتوقف عند تغيير الجهاز الفني، بل قد يمتك لإدارة الكرة التي قد تدفع ثمن القرارات السيئة والتخبط الذي عاشه الفريق في سوق انتقالات صيف 2019.

يُذكر أن الوحدة خسر مباراة الجولة الأولى في الدوري السعودي بهدفين دون رد أمام الاتفاق، ومن ثم تلقى خسارة أخرى في الجولة الثانية أمام أبها الصاعد حديثًا لدوري كأس محمد بن سلمان بنتيجة 2-1.