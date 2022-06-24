"الدوري السعودي افتقد لعدالة المنافسة في آخر جولتين"

الدوري السعودي سيُختتم مساء الإثنين القادم

لم يتبق سوى جولة واحدة ويُختتم الموسم الجاري الطويل جدًا من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، والتي ستُقام يوم الإثنين القادم وستحسم الصراع المشتعل في القمة والقاع.

وكان من المفترض أن ينتهي الدوري السعودي في الـ29 من مايو الماضي، ثم أجل حتى الـ23 من يونيو الماضي، وأجل مرة أخرى لينتهي في الـ27 من الشهر الجاري.

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الناقد الرياضي عبد الرحمن الجماز رأى خلال تصريحاته لبرنامج "سوالف رياضية" أن الدوري السعودي افتقد للمنافسة في الجولتين الأخيرتين بسبب تلك التأجيلات وإقدام بعض الأندية وأبرزها ضمك على عدم تمديد عقود لاعبيها والتخلص منهم قبل نهاية الموسم.

ضمك كان قد أعلن رحيل لاعبيه إيميليو زيلايا وسيرجيو فيتور بنهاية عقديهما في نهاية مايو الماضي، وقد وصف العديد من المتابعين ذلك القرار بأنه إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص خاصة في صراع النجاة من الهبوط لدوري الدرجة الأولى السعودي.

الجماز انضم لأولئك المتابعين المنتقدين لقرار ضمك، إذ قال "هناك نقطة يصمت الجميع ويمتنع عن الحديث عنها لكن لابد من الإشارة إليها حتى لو كانت مؤلمة، الدوري السعودي افتقد في آخر جولتين لعدالة المنافسة ويجب أن نعي ذلك ونتعلم منه للمستقبل".

تابع "بعد تأجيل الدوري، بعض الأندية ومنها ضمك الذي ضمن مركزه في الدوري ونجا من الهبوط أنهى عقود لاعبيه ورفض تمديدها حتى نهاية الموسم حتى لا يتحمل النادي أي أعباء مالية".

"كان يجب أن يتم تجديد عقود اللاعبين لمدة شهر حتى نهاية الدوري، لأن تلك الفترة حاسمة في المنافسة، كان يجب على الاتحاد السعودي أن يكون حاضرًا في هذا الموقف، يقوم مثلًا بدفع المبالغ المطلوبة لتمديد العقود حتى نهاية الدوري".

وأتم الصحفي المخضرم بالتأكيد على أن غياب العدالة التنافسية في نهاية الموسم مسؤولية الاتحاد السعودي ورابطة دوري المحترفين لأنهما من قررا تأجيل نهاية الدوري.

يُِشار إلى أن الجولة الأخيرة ستحسم صراع اللقب بين الهلال والاتحاد، وكذلك موقف النادي الأهلي من البقاء أو الهبوط لدوري يلو.