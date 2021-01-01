لماذا تكتب الأندية السعودية أسماء اللاعبين على القمصان باللغة العربية؟

نستعرض معًا أسباب كتابة الأندية المشاركة في الدوري السعودي لأسماء اللاعبين على القمصان باللغة العربية، ومتى بدأت هذه العادة وما هو الغرض منها؟

تحظى بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشعبية كبيرة جدًا في الأوساط العربية من المحيط إلى الخليج، حتى أن البعض يصنف الدوري السعودي باعتباره الدوري الأقوى والأكثر شعبية على الإطلاق في المنطقة العربية.

يشهد دائمًا الدوري السعودي العديد من الظواهر، فالجماهير التي كانت تملأ جنبات الملاعب في كل المباريات مع كرة القدم الممتعة المُقدمة دومًا والقمم التي لا تنته وغيرها، كانت من أهم ما يميز البطولة، ولا يزال الأمر قائمًا وإن حُرمت الجماهير من مدرجاتها بسبب فيروس كورونا.

الظاهرة البارزة في الآونة الأخيرة والتي جذبت أنظار وأسماع المتابعين من شتى بقاع الأرض كانت ارتداء لاعبي كل فرق الدوري السعودي قمصانًا عليها أسمائهم باللغة العربية، وهذا ربما للمرة الأولى منذ سنوات طويلة جدًا.

المزيد من الفرق

الأمر تم تعميمه في كل الأندية، وصار الدوري السعودي هو الدوري العربي الأول الذي يكتب أسماء اللاعبين بما في ذلك المحترفين باللغة العربية أيضًا، إذًا، ما هو السر في ذلك؟

في هذا التقرير من جول نستعرض معًا أسباب ارتداء اللاعبين قمصان عليها أسماء عربية، ومتى بدأ الأمر وما هو الغرض منه؟

فرصة ذهبية للانقضاض .. نجوم متاحون مجانًا بالدوري السعودي في يناير

لماذا تكتب الأندية السعودية أسماء اللاعبين على القمصان باللغة العربية؟

تكتب الأندية السعودية أسماء اللاعبين على القمصان باللغة العربية نتيجة لقرار من وزارة الرياضة ألزمت خلاله جميع الأندية بهذا الأمر.

ويأتي ذلك في إطار مبادرة تبنتها وزارتا الرياضة والثقافة في المملكة العربية السعودية تحت عنوان "عام الخط العربي" من أجل تعريب الأسماء على قمصان الأندية.

الهدف من تعريب أسماء اللاعبين على قمصان الأندية وفقًا لإعلان وزارة الرياضة هو ”تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية عاصمة للخط العربي، وإبراز فن الخط العربي بوصفه فنا قائما بذاته يعكس ثراء الثقافة العربية“.

ليس هذا فحسب، بل أيضًا لتحفيز ممارسات الخط العربي على مستوى المؤسسات والأفراد، وتقديم الدعم للمتخصصين والموهوبين فيه.

متى كانت المرة الأولى التي استُخدمت فيها قمصانًا بالأسماء العربية في السعودية؟

المرة الأولى التي ظهرت فيها الأسماء العربية على قمصان فرق كرة القدم في السعودية كانت خلال مباراة يوفنتوس أمام لاتسيو في بطولة كأس السوبر الإيطالية.

المباراة التي أقيمت في ملعب جامعة الملك سعود آنذاك، انتهت بفوز لاتسيو بثلاثية لهدف وتحقيق لقب كأس السوبر، في وقتٍ ارتدى فيه الفريقان قمصان بالأسماء العربية لجميع لاعبيهم بما في ذلك الأسطورة كريستيانو رونالدو.

كانت مباراة السوبر الإيطالي في 2019، بينما طُبق القرار بصورة رسمية على الأندية السعودية بدايةً من الموسم الحالي 2020-21.