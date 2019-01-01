الإصابة تُبعد أندرياتسيما عن تدريبات أبها

أبها حقق نتائج جيدة في انطلاقة الدوري السعودي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

واصل فريق أبها السعودي تدريباته استعدادًا لمواجهة الرائد ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي.

المزيد من الفرق

وشهدت التدريبات التي أقيمت اليوم على الملعب الر ديف بمدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة غياب المهاجم إيما أندرياتسيما ولاعب الوسط أحمد النجعي للإصابة.

البريكان يُشارك في تدريبات السعودية

وغاب كذلك عن التدريب اللاعب الجزائري مهدي تاهرات لانضمامه لمعسكر منتخب بلاده استعدادًا لتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، حيث سيلعب الخُضر ضد بنين وديًا.

وكان أبها قد ترك انطباعًا مميزًا بعد أول جولتين من الدوري السعودي، إذ خسر بصعوبة أمام الهلال في مباراته الأولى بأربعة أهداف مقابل هدفين، وبعدها هزم الوحدة خارج ملعبه بنتيجة 2-1 مع تقديم أداء قوي جماعيًا وفرديًا.

وكان المهاجم صاحب الـ35 عامًا قد تعرض للإصابة خلال مواجهة الهلال في الجولة الأولى من دوري كأس محمد بن سلمان وقد غاب عن اللقاء الثاني أمام الوحدة، ويُعد مهاجم منتخب مدغشقر أحد أبرز العناصر المتوقع تألقها مع أبها هذا الموسم.