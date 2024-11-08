إيقاف وغرامة ثقيلة .. الاتحاد التركي يظهر العين الحمراء لمورينيو بعد تصريح "رائحة الحكام الكريهة"

البرتغالي يدفع ثمن تهوره

كعادته، ورط البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فنربخشه نفسه في تصريحات مثيرة للجدل، بعدما فتح النار على حكام الدوري التركي.

ويدور صراع شرس بين فنربخشه وجلطة سراي على قمة ترتيب الدوري التركي، حيث نجح الأول، في تحقيق فوز مهم مؤخرًا على طرابزون سبور، (3-2)، ضمن مباريات الجولة الـ11 من الدوري التركي، لتواصل كتيبة مورينيو، ملاحقة جلطة سراي على القمة.

ماذا قال مورينيو؟

وعقب هذه المباراة، خرج مورينيو بتصريحات نارية، قائلًا: "اليوم، كان رجل المباراة هو حكم تقنية الفيديو المساعد أتيلا كاراوجلان، لم نره في أرض الملعب، لكنه كان حكم المباراة، ولا نريد أن نراه مرة أخرى، لا في الملعب ولا في غرفة الفيديو، لأن رائحته كريهة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وتجاوزت انتقادات مورينيو حكام اللقاء، متهمًا نظام التحكيم بأكمله في تركيا بالتحيز، وقال: "نحن نلعب ضد نظام بأكمله، واللعب ضد النظام هو أصعب شيء".

عقوبات صارمة من الاتحاد التركي

ولم تمر تصريحات مورينيو مرور الكرام، حيث أصدر الاتحاد التركي لكرة القدم غرامة مالية على المدرب البرتغالي، قيمتها 900 ألف ليرة تركية (حوالي 20 ألف جنيه إسترليني)، بخلاف غرامة إضافية تقدر بنحو 1300 جنيه إسترليني وتم إيقافه لمباراة واحدة، مما يمنعه من دخول غرفة تبديل الملابس والوقوف في الملعب خلال المباراة المقبلة لفريقه.

وأصدر الاتحاد أمس الخميس بيانًا أدان فيه تصريحات مورينيو التي اعتبرها "غير رياضية وضارة بنزاهة كرة القدم التركية، وتتعارض مع الروح الرياضية أو أخلاقيات الرياضة أو مفهوم اللعب النظيف، وتضر بسمعة الاتحاد التركي لكرة القدم، وتهدف إلى التقليل من قيمة كرة القدم التركية، وتلقي بظلالها على نزاهة الحكام ومسؤولي المباريات الآخرين".

ويتصدر جلطة سراي قمة الدوري التركي برصيد 28 نقطة، متقدمًا على فنربخشه صاحب المركز الثالث بفارق 5 نقاط.