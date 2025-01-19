"الهلال أتم الاتفاق مع موهبة بالدوري البرتغالي" .. كشف سر سفر فهد بن نافل من لندن إلى باريس

قائمة أجانب الهلال تقترب من الاكتمال..

يبدو أن الهلال على وشك الإعلان عن أولى صفقاته خلال الميركاتو الشتوي الجاري، إذ يحتاج لسد خانة لاعب أجنبي "تحت السن"، بعدما اكتفى بلاعب وحيد من هذه الفئة في الصيف الماضي بالتعاقد مع ماركوس ليوناردو.

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قائمة الزعيم الأجنبية من اللاعبين "فوق السن" مكتملة (8 أجانب)، لكن منذ الصيف الماضي قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم السماح للأندية بقيد اثنين أجانب تحت 21 عامًا أو مواليد 2003، وهو ما لم يفلح به الهلال وقتها.

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وخلال الأيام الماضية، تواجد فهد بن نافل؛ رئيس الهلال "المؤسسة غير الربحية" في مدن دبي، لندن وباريس وهو ما أثار الجدل حول الصفقات، حتى أن بعض التقارير زعمت أن الهدف هو البرازيلي لويس جيلهيرم؛ جناح وست هام يونايتد، وهو ما نفته مصادر "فوتبول كو".

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الجديد في هذا الشأن، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" أن الهدف هو البرازيلي كايو سيزار؛ جناح فيتوريا جيماريش البرتغالي، موضحة أن الهلال أتم اتفاقه مع اللاعب بالفعل، ومنتظر الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن فهد بن نافل حضر يومين الإثنين والثلاثاء من الأسبوع الماضي لمدة دبي، لمقابلة بعض وكلاء اللاعبين، ثم سافر فجر الأربعاء إلى لندن، وبينما كان من المقرر أن يعود أمس السبت إلى الرياض، قرر التوجه لباريس لإكمال إجراءات التعاقد مع سيزار.

البرازيلي – صاحب الـ20 عامًا – يلعب منذ يناير 2024 معارًا من نادي كوريتيبا البرازيلي إلى فيتوريا جيماريش، قبل أن يقوم الأخير بتفعيل بند شرائه نهائيًا قبل أيام قليلة.

وخاض سيزار 46 مباراة مع الفريق البرتغالي، سجل خلالها أربعة أهداف وصنع سبعة آخرين في مختلف البطولات.