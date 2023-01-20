الدوري البرازيلي يتفوق على الإنجليزي .. قائمة مثيرة للجدل لاختيار البطولة الأصعب!

تصدر برازيلي وغياب فرنسي!

وضعت شبكة "تي إن تي سبورت" النسخة البرازيلية، الدوري البرازيلي كأكثر بطولة صعوبة متفوقة على كلًا من الدوري الإنجليزي والإسباني والألماني، والإيطالي مع إختفاء الدوري الفرنسي من الترتيب.

وتسأل الحساب الرسمي لشبكة "تي إن تي" عبر منصة "تويتر" أن كانت الجماهير توافق على ترتيب القائمة التي تصدرها الدوري البرازيلي، وجاء خلفه البريميرليج، ثم الدوري الإسباني، ورابعًا الدوري الألماني وخامسًا الدوري الإيطالي.

وجاءت ردور المغردين بالموافقة على وضع الدوري البرازيلي على الصدارة بينما الاختلاف الدائر كان بين موضع بطولتي الدوري الألماني والإيطالي.

وقال مغرد: "آخر 10 أبطال من كل دوري، الدوري الإنجليزي خمس أندية مختلفة الدوري البرازيلي خمس أندية مختلفة كذلك، الدوري الاسباني ثلاث أندية مختلفة، الدوري الفرنسي ثلاث أندية مختلفة الدوري الإيطالي ثلاث أندية مختلفة، البوندسليجا نادي واحد فقط قد لا يكون الأفضل، لكنه من بين أكثر الدوريات التي تحظى بتنافس شديد".

وأضاف آخر: "الأصعب نعم، لكنني أعتقد أن الدوري الإيطالي أصعب من الدوري الألماني (حيث يفوز نفس الفريق دائمًا) والدوري الإسباني حيث يفوز فريقين فقط، مع منافسة نادرة لأتلتيكو مدريد، في دوري الدرجة الأولى يهيمن يوفنتوس وإنتر وميلان، لكن إذا لم ينتبهوا، فإن لاتسيو أو نابولي أو روما سينافسونهم، في البوندسليجا هم جميعًا ضد بايرن، وفي الدوري الإسباني فقط برشلونة وريال مدريد، ومنذ زمن فالنسيا كان يزعجهم، والآن أتلتيكو مدريد".

وغرد ثالث: "خطأ الدوري الإنجليزي أعلى بكثير من البطولة البرازيلية، وأكثر تنافسية، فقط 2 أو 3 فرق برازيلية تمكنوا من التنافس".