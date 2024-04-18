الدوري الإنجليزي يصفع كلوب قبل رحيله بقرار "شتوي" حاسم!

تغييرات قادمة في البطولة

في خطوة غير متوقعة، قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، إلغاء العطلة الشتوية في منتصف الموسم، رغم توصية يورجن كلوب مدرب ليفربول باستمرارها.

اعتدنا خلال السنوات الماضية على توقف مباريات البريميرليج بشكل مؤقت في منتصف الموسم، وبالتحديد بعد فترة عيد الميلاد الحافلة بالمواجهات المحلية بين الفرق.

ولكن صحيفة "ميرور" البريطانية، قالت إن البطولة قررت العودة إلى التقويم السابق، مع إجراء بعض التغييرات لضمان حصول اللاعبين على راحة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت الصحيفة إلى أن إلغاء العطلة الشتوية سيسمح بانطلاق المسابقة في منتصف شهر أغسطس، مما يعني وجود إجازة صيفية تصل لمدة ثلاثة أسابيع يستريح فيها الجميع.

وأوضحت أن هذا القرار تم اتخاذه وفقًا لنصيحة الخبراء من الأقسام الطبية والفنية، والذين أعطوا أهمية أكبر للحصول على راحة كاملة في الصيف بدلًا من استراحة شتوية قصيرة.

وفي سياق متصل سيتم إلغاء مباريات الإعادة في الجولة الأولى من كأس الاتحاد الإنجليزي، مما يعني تخفيف العبء على جدول المباريات اعتبارًا من الموسم القادم، على أن تقام مباراة الدرع الخيرية في 10 أغسطس.

جدير بالذكر أن يورجن كلوب مدرب ليفربول الذي يستعد للرحيل عن الريدز بنهاية الموسم، يعتبر من أشد المدافعين عن الراحة الشتوية لمنح اللاعبين فرصة لإعادة شحن طاقاتهم من جديد بعد تلاحم المباريات.