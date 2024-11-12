لم يلمس الكرة واستُبدل بعد أول دقيقة .. الدوري الأرجنتيني يسجل أغرب مشاركة للاعب في التاريخ!

واقعة مثيرة للجدل في الدوري الأرجنتيني

شهدت إحدى مباريات الدوري الأرجنتيني الممتاز، واقعة غريبة ومثيرة للجدل، بمشاركة لاعب غير مقيد في سجلات أي فريق، ضمن تشكيلة فريق ديبورتيفو ريسترا خلال مواجهة نظيره فيليز سارسفيلد.

المشهد الغريب، بدأ بإعلان تشكيلة فريق ديبورتيفو ريسترا وهي تضم لاعبًا ليس ضمن قائمة الفريق في الأساس، لكن الجماهير تعرف اسمه جيدًا، وهو اليوتيوبر وصاحب البث الشهير في عالم الألعاب الإلكترونية "سبرين" واسمه الحقيقي إيفان بوهاجيروك.

وبالفعل، بدأت المباراة ومع مرور 57 ثانية فقط، أجرى فريق ديبورتيفو ريسترا أول تبديل في المباراة بخروج "سبرين" ونزول لاعب آخر، في لقطة أثارت جدلًا كبيرًا حول شرعية هذا الأمر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ووفقًا لشبكة "ديلي سبورت"، فإن مشاركة "سبرين" الذي لديه أكثر من 17 مليون متابع على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، جاءت بالتنسيق مع إحدى شركات مشروبات الطاقة الراعية لفريق ديبورتيفوا ريسترا، والهدف منها إحداث ضجة دعائية للاستفادة من عدد متابعيه الهائل.

سبرين لم يسبق له لعب كرة القدم من قبل، لكنه يشتهر ببث تجاربه مع الألعاب الإلكترونية مثل Minecraft وFortnite وCall of Duty، والتي تحظى بشعبية هائلة بين الشباب والبالغين.

يذكر أن واحدة من أهم أسباب شهرة "سبرين" هو أنه في شهر أغسطس الماضي، تعرض المنزل المجاور لهه خلال إحدى عمليات البث المباشر، لهجوم صاروخي، مما أضاف تطورًا مفاجئًا آخر إلى مسيرته المهنية وضاعف من عدد متابعيه.