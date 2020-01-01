رسميًا .. الدوري الإيطالي يعود على قنوات beIN

البطولة عادت بعد غياب الجولة الماضية

أعلنت مجموعة قنوات beIN الرياضية عودة بث مباريات الدوري الإيطالي عبر قنواتها المتخصصة بداية من مواجهة يوفنتوس وليتشي مساء اليوم، الجمعة.

الدوري الإيطالي يُعرض على قنوات beIN الرياضية وبالتحديد القناة الرابعة.

وكانت المجموعة القطرية كانت أصدرت بيانًا منذ عدة أيام يؤكد وجود مشاكل قانونية تحرمه من بث المتبقي من الدوري الإيطالي.

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ولم تغب القنوات عن بث البطولة سوى في الجولة الماضية فقط، إلا أنّها عادت من الجولة 28 لتحل الأزمة وتعيد إذاعة مباريات السيري آ.

عاجل | مجموعة beIN الإعلامية تعلن عن العودة الفورية لبث مباريات الدوري الإيطالي#الدوري_الإيطالي🇮🇹 pic.twitter.com/NQ7QGkl5X4 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) June 26, 2020

وتحتدم المنافسة في الدوري الإيطالي خلال الموسم الجاري، إذ يتصدر يوفنتوس الترتيب بفارق 4 نقاط عن لاتسيو، ويمتلك البيانكونيري 66 نقطة مقابل 62 لنسور العاصمة.

الجولة 27 شهدت سقوط إنتر بالتعادل مع ساوسوولو في مباراة مثيرة انتهت 3-3 وشهدت العديد من الفرص المهدرة من جانب كتيبة أنطونيو كونتي.

كما قلب أتالانتا الطاولة على لاتسيو وفاز 3-2 رغم تأخره في الشوط الأول بهدفين ليمنح فرصة أكبر ليوفنتوس للابتعاد بالصدارة.

جدير بالذكر أنّ الدوري الإيطالي لم يعرف بطلًا سوى يوفنتوس منذ موسم 2012-2013 حتى الآن.