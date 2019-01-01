الدوري الإيطالي| العريبي يقود فيرونا إلى العودة للكالتشيو

هيلاس يعود بعد خسارة الذهاب بهدفين دون رد..

تغلب هيلاس فيرونا على ضيفه سيتاديلا بثلاثة أهداف دون رد في إياب نهائي ملحق الدرجة الثانية المؤهل للدرجة الأولى في إيطاليا.

تقدم ماتيا زاكاني في الدقيقة 27، فيما تعرض لوكا بارودي لاعب سيتاديلا للطرد في الدقيقة 62 بالإنذار الثاني، ليسجل صامويل دي كارمين الهدف الثاني في الدقيقة 69.

ازدادت الأمور سوءاً بالبطاقة الحمراء الثانية في صفوف سيتاديلا، والتي أتت من نصيب فيديريكو برويا في الدقيقة 77 للإنذار الثاني أيضاً، وأخيراً في الدقيقة 89 سجل كريم العريبي الإيطالي ذو الأصول التونسية الهدف الثالث الذي حسم الصعود.

وكان سيتاديلا قد فاز ذهاباً بنتيجة 2-0، ليتأهل هيلاس فيرونا إلى "السيريا آ" رفقة بريشيا وليتشي.

وكان بريشيا قد توج بلقب دوري الدرجة الثانية بـ67 نقطة، ليتأهل إلى الكالتشيو رفقة ليتشي صاحب المركز الثاني (66 نقطة).

على الناحية الأخرى انتقل أصحاب المراكز من الثالث إلى الثامن لخوض الملحق المؤهل، حيث التقى سبيتسيا صاحب المركز السادس بفريق سيتاديلا صاحب المركز السابع، ليفوز الأخير 2-1. فيما التقى هيلاس فيرونا (الخامس) بخصمه بيروجيا (الثامن) ليهزمه 4-1.

وإلى نصف النهائي الذي يقام بنظام الذهاب والإياب، واجه بنفينتو (الثالث) سيتاديلا المتأهل، ليفوز الأول 2-1 ذهاباً ولكن يرد سيتاديلا بثلاثية نظيفة في الإياب متأهلاً إلى النهائي.

على الناحية الأخرى صعد فيرونا لملاقاة بسكارا صاحب المركز الرابع، لينتهي الذهاب بالتعادل السلبي ثم يفوز فيرونا إياباً بهدف نظيف.