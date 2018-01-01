الدوري الإيطالي| إنتر يصعق نابولي في الوقت القاتل

حالتي طرد في صفوف نابولي..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب إنتر ميلان على ضيفه نابولي بهدف نظيف في الوقت القاتل، في ختام منافسات الأسبوع الثامن عشر للدوري الإيطالي.

بدأ إنتر بتشكيل مكون من: هاندانوفيتش - دامبروزيو - دي فري - سكرينيار - أسامواه - فاليرو - بروزوفيتش - جواو ماريو - بوليتانو - إيكاردي - بيريسيتش اختيارات المحررين ميسي وأوبلاك والفريق المثالي في الدوري الإسباني حتى الآن

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فيما دفع نابولي بكل من: ميريت - كاليخون - ألبيول - كوليبالي - روي - رويز - ألان - هامشيك - زيلينسكي - إنسيني - ميليك

أتت المحاولة الأولى من جانب ماتيو بوليتانو في الدقيقة الثامنة لكنها مرت فوق العارضة، وفي الدقيقة 16 سدد لورنزو إنسيني ليتصدى سمير هاندانوفيتش للكرة.

وفي الدقيقة 24 اضطر كارلو أنشيلوتي مدرب نابولي لإجراء تبديل أول اضطراري بنزول نيكولا ماكسيموفيتش بدلاً من ماريك هامشيك.

وفي الدقيقة 32 سجل إيفان بيريسيتش هدفاً تم إلغاؤه بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الدقيقة 64 أجرى لوتشيانو سباليتي مدرب إنتر تبديله الأول بنزول ماتياس فيتشينو بدلاً من بورخا فاليرو.

وفي الدقيقة 67 سدد خوسيه كاليخون كرة تصدى لها هاندانوفيتش ببراعة، تلاه التبديل الثاني لنابولي بنزول دريس ميرتينز بدلاً من أركاديوز ميليك في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 74 حل بالدي كيتا بدلاً من إيفان بيريسيتش، ثم اختتم نابولي تبديلاته بنزول فوزي غلام بدلاً من فابيان رويز.

وفي الدقيقة 80 تلقى كاليدو كوليبالي الإنذار الأول، قبل دقيقة واحدة من تلقيه الإنذار الثاني ليتم طرده نتيجة للسلوك غير الرياضي!

وفي الدقيقة 83 أجرى سباليتي تبديله الأخير بنزول لوتارو مارتينيز بدلاً من جواو ماريو، وأخيراً سجل البديل مارتينيز هدف الفوز في الدقيقة 92، ثم طرد لورنزو إنسيني في الدقيقة 95.

بذلك يستمر إنتر ميلان ثالثاً بـ36 نقطة، بينما بقي نابولي ثانياً بـ41 نقطة، بفارق 9 نقاط عن يوفنتوس المتصدر.