الدوري الإنجليزي 2019-20: متى سيُعلن عن جدول مباريات الموسم الجديد؟

لن ينطلق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز قبل شهر أغسطس المقبل ولكن الإثارة ستكون حاضرة بمتابعة جدول مبارياته عندما يُعلن عنه في يونيو المقبل

كان موسم 2018-19 من الدوري الإنجليزي الممتاز أحد أكثر المواسم إثارة عبر تاريخ المسابقة بعد أن استمر الصراع بين مانشستر سيتي وليفربول إلى الجولة الأخيرة وبعدد تاريخي من النقاط، حيث وصل صاحب المركز الثاني إلى عدد 97 نقطة وعلى الرغم أن الريدز قدموا أفضل موسم في تاريخ النادي بالأرقام ولكنه لم يساعدهم على التتويج بالبطولة وهو ما يوضح حجم التطور المخيف للسيتي تحت قيادة بيب.

من المتوقع أن تقوم كل من أندية تشيلسي، مانشستر يونايتد، توتنهام وآرسنال بإعادة بناء الفريق مرة آخرى بسبب الفجوة الكبيرة بينهما وبين ثنائي مقدمة الموسم الماضي في الوقت الراهن وهو ما سيتطلب الكثير من الجهد والمال، يكفي أن عدد 97 نقطة لم يعد كافياً للفوز بالدوري الإنجليزي في حضرة الأصلع بيب جوارديولا الذي رفع المنافسة إلى مستوى آخر.

في هذا التقرير، سيأخذكم جول في جولة قصيرة للتعرف على موعد بداية الموسم الجديد المُنتظر، ومتى سيُعلن عن جدول المباريات؟ وما هو أكثر من ذلك

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متى سينطلق الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019-20؟

من المقرر أن يبدأ الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز يوم 10 أغسطس بمشاركة أندية دوري الدرجة الأولى التي تأهلت وهي شيفيلد وينزداي، نورويتش سيتي وإما أستون فيلا أو ديربي كاونتي -التي تنتظرهما مباراة حاسمة في ويمبلي- على أن ينتهي الموسم القادم يوم 17 مايو من عام 2020.

سيشهد الموسم القادم إدخال فترة العطلة الشتوية في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى وذلك على غرار باقي الدوريات الكبرى في أوروبا وذلك من أجل إراحة اللاعبين من ضغط المباريات وذلك في فبراير من عام 2020، من أجل أن يتجدد نشاط اللاعبين أثناء الموسم ويواصلوا المنافسة على كل البطولات وبالأخص الأوروبية منها التي عادت إنجلترا للسيطرة عليها بعد أن شهدت تواجد كامل في نهائيي الموسم الحالي لمسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

ستلعب عشرة أندية في الأسبوع الأول وعشرة أندية آخرى في نهاية الأسبوع التالي مما سيسمح لكل الفريق بالحصول على عطلة من كرة القدم لمدة أسبوعين، وهو ما سيكون أيضاً بمثابة استعداد مبكر لما سيحدث في مونديال قطر 2022 والذي سيقام في شهر ديسمبر وسينتهي في يناير، مما سيجبر الأندية الإنجليزية للحصول على عطلة شتوية.

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متى سيُعلن عن جدول مباريات الدوري الإنجليزي لموسم 2019-20؟

من المنتظر أن يُعلن عن جدول مباريات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 13 يونيو المقبل على الموقع الرسمي للبطولة، ومن خلاله سيتم الإفصاح عن المباريات والتي سيكون عددها حوالي 380 لقاء لكل الفرق وعددهم 20 فريقاً، مما سيساعد المشجعون على وضع خططهم واختيار المواجهات التي سيقرروا السفر لها وحضورها من أرض الملعب.

كما هي العادة، سيكون جدول مباريات الموسم الجديد مُعرض لإحداث بعض التغييرات والتعديلات به أثناء الموسم طبقاً لحقوق البث، سيتضمن الجدول قبل وضعه مراعاة عدة عوامل منها التناوب بين المباريات المحلية والخارجية لكل نادٍ كل أسبوع، والتأكد مثلاً من أن ناديين مثل ليفربول ومانشستر يونايتد لن يلعبا مباراتين متتاليتين في الدوري على أرضهما خلال نفس عطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى فترات التوقف الدولي.