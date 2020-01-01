الدوري الإنجليزي يوضح مصير تقنية الفيديو والجماهير من المباريات

ريتشارد ماسترز رئيس رابطة الدوري الإنجليزي يوضح مصير تقنية الفيديو من الاستخدام فيما تبقى من الموسم.

أكد ريتشارد ماسترز رئيس رابطة الدوري الإنجليزي أن موعد عودة الجماهير للملاعب من جديد في ظل الأزمة الصحية العالمية الحالية لا تزال غير مضمونة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها ونقلتها على لسانه شبكة "سكاي سبورتس"، وأكد خلالها أن استخدام تقنية الفيديو لن يتوقف فيما تبقى من المباريات.

وقال ماسترز: "لا يوجد أي شخص يعرف متى سنتوقف عن اللعب دون جماهير، لكن نلعب في الموسم المقبل بوجودهم لكن على مراحل".

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وأضاف: "بكل تأكيد تناقشنا حول الموسم المقبل، لكننا نصب كل تركيزنا في الوقت الحالي على ما تبقى من الموسم الجاري وكيف سينتهي".

وأردف: "هدفنا أن نستمر في الموسم الجاري في استخدام تقنية الفيديو، هناك أزمة في التباعد بغرفة الحكام لكننا نعمل على حلها في الفترة المقبلة".

وأكمل عن سوق الانتقالات: "هناك نقاشات عديدة حول سوق الانتقالات، لكننا لم نصل لأي قرارات تخص الفترة المقبلة، بكل تأكيد سيعاد فتح السوق بنهاية الموسم لكن لكم سيستمر؟ هذا هو السؤال ومحل النقاش".

جدير بالذكر أن ليفربول كان يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 82 نقطة قبل توقف البطولة بسبب انتشار فيروس كورونا، وفي حاجة لجمع ست نقاط فقط لحسم اللقب لنفسه.