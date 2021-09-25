الدوري الإنجليزي كلمة السر في تخليص برشلونة من صداع كوتينيو

يبدو أن فيليبي كوتينيو سيعود للدوري الإنجليزي الممتاز في يناير القادم، وقد تصل لبرشلونة عروض له في الأيام المقبلة..

لا يعيش فليبي كوتينيو أجمل أيامه مع برشلونة في الوقت الراهن وهو ما قد يدفعه للرحيل في سوق انتقالات يناير.

وقد يتقدم ثنائي الدوري الإنجليزي آرسنال وتوتنهام بعرض إعارة في الانتقالات الشتوية مستغلًا موقف اللاعب

ارتبط كوتينيو بالرحيل في الصيف الماضي عن كامب نو بعد إصابة غاب على إثرها 12 شهرًا، لكن البلوجرانا لم يتمكن من العثور على مشترٍ لنجم ليفربول السابق.

لعب البرازيلي الدولي دورًا جزئيًا في الأسابيع الافتتاحية للموسم الحالي، لكن المدرب رونالد كومان قال علنًا أنه مستعد لبيع اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا.

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لا يزال كومان ومجلس إدارة برشلونة يعملان على بيع لاعبي الفريق ذوي الأجور المرتفعة، وسيكون خروج كوتينيو للإعارة في يناير حلاً مؤقتًا لوضعه.

وفقًا لصحيفة ديلي ميل، فإن كلا الناديين منفتحان على عرض إعارة لمدة ستة أشهر، لكن سيُطلب من برشلونة دفع نصف راتبه الأسبوعي الذي يبلغ حوالي 200 ألف جنيهًا استرليني خلال فترة الإعارة، مع عدم وجود تأكيد على بند شراء مدرج.

جدير بالذكر أنّ كوتينيو انضم إلى برشلونة في يناير 2018 مقابل 160 مليون يورو ليصبح أغلى صفقة في تاريخ النادي الكتالوني.