القلق يأتي من دوري روشن .. الدوريات الأوروبية الكبرى تتفق على إغلاق الانتقالات مبكرًا!

الدوريات الخمس الكبرى ستتفق على قرار جديد بشأن الانتقالات

كشفت صحيفة "The Times" عن اقتراب الدوريات الخمس الكبرى، من اتخاذ قرارًا بشأن إغلاق باب الانتقالات الصيفية للموسم المقبل مبكرًا.

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وأضافت الصحيفة أن الدوريات الكبرى استقرت على إغلاق فترة الانتقالات يوم 15 أغسطس قبل بداية الموسم، حيث كان سيبدأ الدوري الإنجليزي بهذا الأمر الموسم الحالي، ولكن اضطروا إلى التراجع في الأمر لأنهم وجدوا أنفسهم في وضع ضعيف مقارنة بالبطولات الأخرى.

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ولكن الجديد الآن هو أن الدوريات الأوروبية الأخرى في إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا، ستقبل أيضًا بفكرة انتهاء الانتقالات مبكرًا، وهو ما سيسمح للأندية بإغلاق فرقها بمجرد بدء البطولة، دون الخوف من قيام الأندية في الدوريات الكبرى بالتعاقد مع لاعبيها.

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وأكدت الصحيفة على أن رابطة الأندية الأوروبية تؤيد هذا المقترح، ولكن المشكلة تكمن في دوري روشن السعودي، التي يبدو أنها ليست جزءًا من الاتفاق، إذ اقتحمت الأسواق الأخيرة بقوة.

وتشعر الدوريات الأوروبية بالقلق من دوري روشن، الذي قد يتعاقد مع النجوم في تلك الدوريات، دون إمكانية استبدالهم بلاعبين آخرين.