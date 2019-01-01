الدوري الإماراتي 2019-20 | متى يبدأ الموسم؟ وما هو موعد الإعلان عن جدول المباريات؟

لن ينطلق الموسم الجديد من الدوري الإماراتي قبل شهر أغسطس المقبل ولكن الإثارة ستكون حاضرة بمتابعة جدول مبارياته عندما يُعلن عنه قبل انطلاق الموسم

تمكن فريق الشارقة من العودة إلى منصات التتويج مجدداً بعد أن فاز بدوري الخليج العربي للمرة السادسة في تاريخه بعد منافسة شرسة من شباب الأهلي دبي الذي قدم موسماً رائعاَ توج فيه بمسابقة الكأس، وهو اللقب الأول للفريق منذ عام 1996 بعد أن استطاع حسم المنافسة لصالحه في الأسبوع الخامس والعشرين بعد الفوز على فريق الوحدة بنتيجة ثلاثة أهداف لهدفين.

مما لا شك فيه، لن يقبل فريق العين بتكرار الموسم الماضي الذي تأهل فيه بصعوبة شديدة لدوري أبطال آسيا بعد أن تساوى مع الوحدة في عدد النقاط وهو 46 وتأهل بفضل التفوق في المواجهات المباشرة بعد أن خسر ضدهم في الجولة الأخيرة من عمر الدوري بهدف نظيف، وسيسعى الفريق العيناوي إلى الانتفاضة مجدداً سواء مع المدرب الإسباني جاريدو أو برفقة أي قائد آخر.

في هذا التقرير، سيأخذكم جول في جولة قصيرة للتعرف على موعد بداية الموسم الجديد المُنتظر، ومتى سيُعلن عن جدول المباريات؟ وما هو أكثر من ذلك

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متى سينطلق الدوري الإماراتي لموسم 2019-20؟

من المقرر أن ينطلق الموسم الجديد من دوري الخليج العربي يوم 19 من شهر سبتمبر المقبل على أن ينتهي في 18 مايو من عام 2020، وشهدت النسخة الماضية هبوط كلا من فريقي الإمارات ودبا الفجيرة إلى دوري الدرجة الثانية بعد أن حقق كلا منهما أربعة انتصارات فقط طيلة الموسم، بينما هرب الفجيرة من الهبوط لأنه نجح في الفوز في خمس مباريات كان أخرها في الجولة الأخيرة ضد شباب الأهلي دبي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كان قد تم تعديل موعد معسكر المنتخب الأولمبي خلال شهر ديسمبر قبل بطولة أمم آسيا التي ستبدأ بتاريخ 29 من نفس الشهر وذلك حفاظاً على حقوق الأندية بشأن إقامة مباريات دوري الخليج العربي بلاعبي المنتخب الأولمبي باستثناء الجولة الرابعة عشرة والمقرر لها أيام 23 و24 يناير من عام 2020 وذلك في حال تأهل الأبيض الأولمبي للمراحل النهائية نظراً لازدحام جدول المباريات في الموسم المُقبل.

ستكون بطولة الموسم المقبل هي النسخة رقم 43 في تاريخ الدوري الإماراتي الذي يملك فيه فريق العين الرقم القياسي في عدد مرات التتويج به بمعدل 13 لقب وبفارق 6 بطولات عن أقرب منافسيه فريقا الوصل والأهلي واللذان فاز بالدوري في سبع مناسبات فقط ومن ثم يأتي الشارقة "بطل الموسم الأخير" في المركز الثالث بواقع 6 ألقاب.

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متى سيُعلن عن جدول مباريات الدوري الإماراتي لموسم 2019-20؟

حتى الآن لم يتم الإعلان بعد عن جدول مباريات الموسم الجديد من الدوري الإماراتي والذي سيبدأ في 19 من شهر أغسطس المقبل، ولكن كما هو متوقع سيتم الإفصاح عنه قبل بدايته بفترة قليلة، وسيأمل عشاق فريق العين أن يستعيد ناديهم زمام السيطرة المحلية مجدداً ولكنه سيواجه منافسة كبيرة من بطل النسخة الماضية "الشارقة" والذي سيكون مرشحاً للحفاظ على لقبه، بالإضافة إلى شباب الأهلي دبي وفريق الوحدة الذي لم يسعفه الحظ في التأهل لدوري أبطال آسيا.