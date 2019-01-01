كارليتوس: أفضل اللعب كمهاجم، لكني أخدم الوحدة أينما احتاجني

كارليتوس مهاجم الوحدة تألق وأحرز هدفين ضد الظفرة في دوري الخليج العربي، وقد تحدث بعض اللقاء بسعادة مشيرًا لمركزه المفضل في الملعب

أبدى كارلوس لوبيز "كارليتوس" سعادته البالغة بإحرازه هدفين في مباراة الوحدة ضد الظفرة في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي الإماراتي.

وحقق الوحدة انتصارًا ثمينًا على ضيفه الظفرة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، وأحرز كارليتوس هدفين وأهدر أكثر من فرصة للوصول للهاتريك.

فيديو | هدف رائع من كرة ثابتة لجلال الداودي في الدوري السعودي

وقد تحدث اللاعب عقب المباراة لقناة أبو ظبي الرياضية قائلًا عن وصوله للهدف الخامس في مسيرته مع الوحدة "كما يعلم الجميع، الانتقال لمدينة وبطولة جديدة يتطلب شيئًا من الوقت للتعرف عليه والانسجام معه".

أضاف "أنا سعيد جدًا، ليس للهدفين، لأني أحرزت الكثير من الأهداف في مسيرتي، فالأمر ليس جديدًا بالنسبة لي، لكني جئت هنا لهذا النادي لمحاولة الفوز بشيء ما وكما تعلمون فالنادي لديه هذا النهج، أنا سعيد لأننا بدأنا نعي كيف نلعب ونحصل على النقاط. أنا سعيد لزملائي الذين توجوا جهد الأسبوع بالفوز اليوم".

وعن مركزه المفضل في الملعب، قال كارليتوس الذي يُستخدم في الوحدة كجناح مهاجم أيسر لتواجد سيباستيان تيجالي في العمق "سأتحدث بوضوح وصراحة ودومًا ما أقول الحقيقة، أحب اللعب كمهاجم أو مهاجم ثانٍ، أحب اللعب داخل منطقة الجزاء، لكن أحيانًا في الحياة عليك التضحية لزملائك، بجانب أن هذا قرار المدرب، الأمر ببساطة أنني سأخدم الفريق والمدرب أينما احتاجاني. سأبذل دومًا قصارى جهدي".

يُذكر أن الفوز رفع رصيد الوحدة إلى 9 نقاط في المركز السادس وبفارق 7 نقاط عن الشارقة في الصدارة.