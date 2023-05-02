شكوى غريبة من كارلو أنشيلوتي قبل مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد!

الإيطالي خرج بشكوى غير متوقعة قبل مواجهة فريقه ضد ريال سوسييداد.

عبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد عن استيائه من موعد مباراة فريقه أمام ريال سوسييداد في قمة الجولة 33 من الدوري الإسباني 2022-23.

ريال مدريد يحل ضيفًا على ملعب "أنويتا" معقل ريال سوسييداد، قبل أسبوع حاسم في موسم "الميرينجي" حيث سيواجه أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم السبت المقبل، قبل أن يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

أنشيلوتي، وخلال المؤتمر الصحفي المخصص لمواجهة ريال سوسييداد، عبر عن استيائه من توقيت مباراة ريال سوسييداد، والتي تنطلق في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت إسبانيا.

وقال أنشيلوتي: "سنلعب ضد فريق جيد ولدينا بعض الغيابات بسبب بعض الإصابات والإيقافات، ستكون مباراة صعبة للغاية".

وأضاف: "بالإضافة إلى ذلك، فإن توقيت المباراة المتأخر لا معنى له، لكنه ما يتعين علينا القيام به، سنذهب إلى أنويتا بكل رغبة في العالم للعب مباراة جيدة".

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 68 نقطة، متخلفًا بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر.