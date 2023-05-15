التهاني تنهال على برشلونة .. رسالة من ريال مدريد وخافيير تيباس يكتب بالعربية!

التهاني تنهال على برشلونة بعد تحقيق لقب الدوري الإسباني 2022-23.

وجه نادي ريال مدريد التهنئة إلى غريمه برشلونة بعد فوزه بلقب بطولة الدوري الإسباني لموسم 2022-23، بعد فوزه على إسبانيول في الجولة 34 من "لا ليجا" بنتيجة 4-2.

برشلونة حقق لقب الدوري الإسباني للمرة الأولى منذ موسم 2018-19، ليحصد اللقب رقم 27 في تاريخه، مبتعدًا بفارق 8 ألقاب عن ريال مدريد الأكثر تتويجًا بالبطولة.

ريال مدريد كان أول من وجه التهنئة إلى برشلونة بعد فوزه بلقب "لا ليجا"، حيث كتب حساب النادي الملكي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "مبروك لبرشلونة بطل الدوري 2022-2023".

الأمر لم يقتصر على ريال مدريد، حيث قدمت أندية فياريال، وأوساسونا، وخيتافي، وريال سوسييداد، وقادش، وإلتشي، وإشبيلية، وأتلتيك بيلباو، وريال مايوركا، وريال بيتيس، التهنئة إلى البطل الجديد للدوري.

وإلى جانب الأندية، فقد وجه خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني، الذي لا تربطه علاقة جيدة مع النادي الكتالوني، كلمات رائعة إلى برشلونة بعد الفوز باللقب، بأكثر من لغة من بينها العربية.

وكتب تيباس: "مبروك لبرشلونة على فوزهم المستحق في موسم 2022-23 من الدوري الإسباني وهي المنافسة الأكثر متابعة وإثارة في العالم".

وأضاف: "فوز برشلونة هو أكبر إثبات على الروح التنافسية وجودة اللعب، أحسنتم أيها الأبطال".

كما انضم لاعبو برشلونة السابقين إلى التهاني، مثل كارليس بويول، الذي كتب بالكتالونية: "مبروك برشلونة ، الدوري الرائع! يعيش برشلونة".