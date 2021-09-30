الدوري الأوروبي | نابولي يسقط للمرة الأولى وليستر سيتي يواصل الانهيار

نتائج مفاجئة..

تلقى نابولي الهزيمة الأولى له هذا الموسم، بعدما خسر أمام سبارتاك موسكو بثلاثة أهداف لهدفين، في ثاني جولات دور المجموعات من بطولة الدوري الأوروبي.

المباراة التي أقيمت على ملعب دييجو آرماندو مارادونا افتتح التسجيل فيها إيليف إيلماس بالدقيقة العاشرة لصالح أصحاب الديار، ثم تلقى ماريو روي بطاقة حمراء مباشرة بالدقيقة 30 قلبت الأمور رأسًا على عقب.

ومع الدقيقة 55 ورغم صمود كتيبة سباليتي، لكن الضيوف الروس تمكنوا من التعديل عبر كوينسي بروميس، ثم وضع ميخائيل إيجناتوف ثاني الأهداف في الدقيقة 80.

الأمور عادت إلى التوازن بين الندين بعدما تلقى ماكسيميليانو كاوفيرز بطاقة حمراء في الدقيقة 82، إلا أن سبارتاك نجح في قتل المباراة بهدف ثالث في الدقيقة 91 عبر كوينسي بروميس.

وأحيا فيكتور أوسيمين آمال نادي الجنوب في الخروج ولو بنطقة بعدما أحرز هدفًا في الدقيقة 92، إلا أن استبسال سبارتاك منحهم الثلاث نقاط في نهاية المطاف.

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وفي نفس المجموعة، حدثت مفاجأة من العيار الثقيل بخسارة ليستر سيتي من ليجيا وارسو البولندي بهدف نظيف على أرض الأخير.

هكذا، يتصدر ليجيا وارسو المجموعة بست نقاط، ويأتي سبارتاك موسكو ثانيًا بثلاث نقاط، بينما يتساوى ليستر سيتي ونابولي في المركز الثالث والرابع بنقطة واحدة لكل منهما.

وفي مجموعة أخرى، نجح آينتراخت فرانكفورت بالفوز بهدف نظيف على أنتويرب، بينما سحق أولمبياكوس مضيفه فناربخشه بثلاثية نظيفة.

وخيّم التعادل الإيجابي بهدف لمثله على قمة ريال سوسييداد وموناكو، فيما سحق أيندهوفن نظيره شتروم جراتس بأربعة أهداف لهدف بنفس المجموعة.