الدموع تغلب أنشيلوتي في وداع ريال مدريد للأسطورة خينتو

ودّع ريال مدريد أسطورته خينتو بصورة مثالية في ملعب سانتياجو برنابيو وقبل انطلاق مباراة إلتشي في الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

وتوُفيّ خينتو عن عمر يناهز 88 عامًا يوم الثلاثاء الماضي، تاركًا إرثًا كبيرًا داخل جنبات ريال مدريد كلاعب بنجاحات منقطعة النظير.

ويبدو أن مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، كان أحد أكثر المتأثرين بخسارة خينتو، فقبل مباراة إلتشي وأثناء التأبين، لم يتمالك نفسه من البكاء.

خينتو خاض مع ريال مدريد 600 مباراة بمختلف البطولات سجل خلالهم 182 هدفًا خلال 18 عامًا بين 1953 و1971.

وحقق خينتو مع ريال مدريد 12 بطولة للدوري الإسباني بجانب تحقق كأس أوروبا ست مرات، وبعد الاعتزال مكث بصورة شبه دائمة في سانتياجو برنابيو.

لذلك فكان من الواجب أن يقوم الريال بتأبينه بالصورة المثالية، وهو ما حدث بوضع صورة كبيرة له بالمدرجات كُتب عليها "وداعًا خينتو" مع استعراض الألقاب الكثيرة التي حققها بقميص الميرينجي.

النادي الملكي يواجه إلتشي وعينه على ثلاث نقاط ثمينة تساهم في زيادة اقترابه من التتويج بدرع الدوري الإسباني لهذا الموسم.

كتيبة أنشيلوتي تحتل الصدارة قبل مباراة إلتشي برصيد 49 نقطة، وبفارق ثلاث نقاط فقط عن الوصيف إشبيلية و17 نقطة عن الغريم الأزلي برشلونة.