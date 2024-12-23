فيديو | الدكتورة خلود: تهت بين المنتخبين السعودي والبحريني واللقب لهذا الفريق

الناشطة على منصات التواصل الاجتماعي تتحدث عن مباراة السعودية والبحرين

تواجدت الناشطة على منصات التواصل الاجتماعي، الدكتورة خلود، في ملعب جابر الأحمد الدولي حيث تابعت مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره البحريني في افتتاح مباريات الفريقين في بطولة كأس الخليج 26 المقامة في الكويت حاليًا.

البحرين استطاعت التفوق على السعودية 3-2 بعد مباراة مثيرة، وقد أبدت الدكتورة خلود سعادتها باللقاء والأداء وخاصة حماس الفريقين، وإن كانت قد أشارت في نفس الوقت إلى أنها تاهت في منتصف اللقاء ولم تعد تعرف أي من المنتخبين هو السعودي وأيهما البحريني.

حيث قالت لقنوات SSC الرياضية السعودية "المباراة كانت رائعة، لا أفهم بالكرة جيدًا لكن الحماس كان مذهلًا وانتقل لي، تهت في منتصف المباراة ولم أعد أعرف المنتخبين، حظًا أوفر للسعودية وألف مبروك للبحرين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

تابعت "المباراة كانت قوية جدًا واستمتعنا جدًا باللعب، كانت جميلة جدًا جدًا. كما قلت لك لا أفهم كثيرًا بالكرة لكني شعرت بالحماس كثيرًا".

وأتمت بتوقع بطل خليجي 26، إذ قالت "الكويت ستفوز باللقب، الكأس كويتي إن شاء الله لكن المستقبل خليجي في النهاية".