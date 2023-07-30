الدفاع .. معضلة لم يُعالجها إلا الهلال وسط كبار السعودية!

لوغاريتم لم ينجح في حله سوى الهلال في صيف 2023!

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مر وقت طويل في فترة الانتقالات الصيفية 2023، واقترب الموسم الجديد دوري روشن السعودي من الانطلاق، ومازالت الأندية الكبرى تعاني من عدم حسم التعاقد مع صفقات في مراكز محددة، قد تسبب لها في أزمة كبيرة، ولعل أبرزها هو مركز الدفاع.

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من بين الرباعي الكبير في الكرة السعودية "الهلال، النصر، الأهلي، الاتحاد"، لم ينجح سوى الهلال فقط في تدعيم خط الدفاع، والباقي مازال تائهًا!

الهلال نجح في التعاقد مع المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، لاعب تشيلسي الإنجليزي السابق، وهو الذي يعد إضافة قوية جدًا للزعيم، قبل بداية الموسم المقبل.

ولكن ماذا عن باقي الفرق؟ هذا ما نستعرضه خلال السطور التالية..

نادي الاتحاد

منذ أن تعرض المدافع المصري لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي، وهو يبحث عن مدافع "سوبر" من أجل تدعيم صفوفه، ولكنه حتى الآن لم يتمكن من حل تلك الأزمة.

الاتحاد تعاقد لاعبين في المراكز بالمقدمة، سواء مهاجمين أو أجنحة أو حتى في خط الوسط، ولكن لم يتم التعاقد مع أي مدافع حتى الآن، وسط الأخبار التي تفيد بأن العميد يفاوض أكثر من لاعب.

يأتي في مقدمة هؤلاء اللاعبين الذين يفاوضهم الاتحاد حسام تمبكتي مدافع الشباب، ولكن إدارة الليوث متمسكة باستمرار اللاعب.

وارتبط أيضًا محمد عبد المنعم مدافع الأهلي المصري باسم نادي الاتحاد، من أجل تعويض زميله بالمنتخب المصري، وحاليًا يتردد اسم المدافع حسن كادش لاعب التعاون.

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نادي النصر

رغم تقديمه لمستوى مميز خلال الموسم الماضي 2022-2023، إلا أن نادي النصر قرر رحيل المدافع الإسباني ألفارو جونزاليس، الذي انتهى عقده بنهاية الموسم.

ومنذ ذلك الحين، هناك الكثير من الأسماء التي طرحت على طاولة إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر، ولكن لم يتم حسم التفاوض معها.

وحاليًا ما يتردد هو أن النصر يفاوض المدافع البرازيلي ماركينيوس لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وأن العالمي صرف النظر عن التعاقد مع الإسباني سيرخيو راموس.

النادي الأهلي

منذ أن عاد الأهلي إلى دوري روشن للمحترفين، نجح في التعاقد مع عدد من اللاعبين العالميين، وهو السنغالي إدوارد ميندي، والبرازيلي روبرتو فيرمينو، والجزائري رياض محرز، والفرنسي سان آلان ماكسيمين.

النادي الأهلي دعم جميع المراكز في المقدمة، ولكنه لم ينجح حتى الآن في التعاقد مع مدافع، حيث تردد اسم سيرخيو راموس بقوة من أجل تدريب الراقي، ولكن طلباته المالية عطلت الأمور.

وحاليًا يفاوض الأهلي العديد من النجوم في مركز الدفاع، من أجل تدعيم صفوفه قبل انطلاق منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

لوغاريتم الدفاع

من الرائع أن تقوم الأندية بتدعيم صفوفها بأفضل النجوم في مراكز الهجوم، ولكن شكل المدافعين في انتقالات صيف 2023 حتى الآن، اللوغاريتم الصعب أمامهم.

لم ينجح سوى الهلال فقط وسط الكبار، في التعاقد مع مدافع سوبر، والآن البحث جاري بين باقي الأندية لتدعيم الصفوف، فهل تتمكن تلك الأندية من حسم التعاقد معهم؟

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