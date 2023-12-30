الدعوات متاحة لكنها ليست للفريق الكتالوني .. فيفا يملك مفتاح إنقاذ برشلونة في كأس العالم للأندية

موقف صعب على برشلونة للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025...

تستعد الولايات المتحدة الامريكية، لاستضافة النسخة الاستثنائية الأولى من كأس العالم للأندية، في صيف 2025، والتي ستقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا.

وبحسب لوائح البطولة الجديدة فإن الاتحاد الأوروبي لديه 12 مقعدًا في البطولة وبحد أقصى فريقين من كل دولة، وسيتم منح أربعة مقاعد لأبطال النسخ الماضية بالإضافة للنسخة الحالية، وهم ريال مدريد، تشيلسي، ومانشستر سيتي.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أنه سيلجأ لنظام التصنيف في آخر أربع نسخ من دوري أبطال أوروبا، إذ يحصل كل فريق على نقطة في حال التعادل ونقطتين في حال الفوز، بالإضافة إلى أربع نقاط للمشاركة في دور المجموعات، ثم خمس نقاط لكل دور في الأدوار الإقصائية.

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ووفقًا للتقرير الذي نشرته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن برشلونة سيكون في موقف صعب للمشاركة في البطولة، إن لم يحقق دوري أبطال أوروبا هذا العام، إذ أن الفريق الكتالوني لديه 55 نقطة، خلف أتلتيكو مدريد صاحب الـ 62 نقطة.

وأشار التقرير إلى أن هناك طريقة أخرى لمشاركة برشلونة في البطولة، إذ أن الاتحاد الدولي لديه دعوتين سيمنحهما للفرق للمشاركة في البطولة، ولكن بحسب المصادر المقربة من الفيفا أن برشلونة لن يحصل على أي من الدعوتين بسبب التوتر بين الفريق الكتالوني، والاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب السوبر ليج الأوروبي.

جدير بالذكر أن برشلونة سيواجه نابولي في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، بينما سيلعب أتلتيكو مدريد أمام إنتر في الدور ذاته.