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الدرع الخيرية 2024: نتيجة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

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تعرف. على نتيجة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدرع الخيرية 2024 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته

دائمًا ما تمثل مباراة الدرع الخيرية افتتاحية رائعة للموسم في الدوري الإنجليزي، وتمثل فرصة لرؤية "بروقة" جيدة لما يمكن أن تقدمه كرة القدم الإنجليزية.

وتقام البطولة عادة بين بطلي الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي، وتسبق الموسم الكروي بنحو أسبوع كما هو معتاد.

وفي الموسم الماضي، توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي بينما حاز مانشستر يونايتد لقب كأس الاتحاد، ولذلك سيكون لقاء الدرع الخيرية موعدًا لديربي مانشستراوي جديد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدرع الخيرية 2024 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته..

ما نتيجة مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدرع الخيرية 2024؟

كانت المباراة حماسية بشكل كبير، واستطاع مانشستر يونايتد أن يتقدم في الدقيقة 82 من عمر المباراة، لتميل الكأس ناحية الشياطين الحُمر.

المباريات التالية

ولكن كان لبيرناردو سيلفا رأي آخر عندما أحرز هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من اللقاء، ليظل التعادل قائماً حتى الاحتكام لركلات الترجيح، التي رجحت مانشستر سيتي ليكون بطل كأس الدرع الخيرية 2024.

المباراةالنتيجة
مانشستر سيتي - مانشستر يونايتد1-1
(6-7)

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدرع الخيرية 2024؟

تنقل مباراة مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدرع الخيرية 2024 عبر قناة بي إن سبورتس القطرية.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعب
مانشستر سيتي - مانشستر يونايتدالسبت 10 أغسطس 2024،
17:00 مصر والسعودية		بي إن سبورتسويمبلي

من أكثر الفرق تتويجًا بكأس الدرع الخيرية؟

تم تدشين البطولة لأول مرة في عام 1908 في نسختها الأولى، ويملك مانشستر يونايتد الرقم الأعلى فيها برصيد 21 بطولة، وكان من الممكن أن يزيد الفارق بينه وبين آرسنال أقرب منافسيه لولا تدخل مانشستر سيتي وخطفه للقب في الموسم الأخير، وفيما يلي نستعرض لكم أكثر الفرق تتويجًا بكأس الدرع الخيرية..

الفريقعدد الألقاب
مانشستر يونايتد21
آرسنال17
ليفربول16
إيفرتون9
مانشستر سيتي7
توتنهام7
تشيلسي4
وولفرهامبتون4
ليدز يونايتد2
ليستر سيتي2
وست بروميتش ألبيون2
بيرنلي2
نيوكاسل1
برايتون1
بلاكبيرن روفرز1
هيدرسفيلد تاون1
كارديف سيتي1
شيفيلد وينزداي1
سندرلاند1
بولتون1
ديربي كاونتي1
نوتنجهام فورست1
بورتسموث1
وست هام1
أستون فيلا1
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