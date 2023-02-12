الدخول مجاني .. تفاصيل حفل تكريم الهلال بعد حصد فضية المونديال

الحفل يقام مساء اليوم الأحد، عقب وصول بعثة الهلال للرياض

أعلن عبد العزيز بن تركي الفيصل؛ وزير الرياضة السعودي، إقامة حفل خاص للاعبي الهلال بعد نجاحهم في حصد أولى ميداليات المملكة السعودية في كأس العالم للأندية.

الزعيم حصد فضية مونديال المغرب 2022 أمس السبت، بعد الخسارة أمام ريال مدريد الإسباني بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، إلا أن الأزرق قدم مباراة جيدة وكان ندًا بند للملكي.

واحتفالًا بهذا الإنجاز، أوضح وزير الرياضة أنه بالاتفاق مع تركي آل الشيخ؛ وزير الترفيه، تقرر إقامة حفل في بوليفارد رياض سيتي، وتحديدًا محمد عبده آرينا، مساء اليوم الأحد، عقب وصول بعثة الهلال للعاصمة.

وتقرر فتح أبواب البوليفارد مجانًا أمام الجماهير، الراغبة في حضور الحفل بشرط الحجز المسبق عبر الموقع الإلكتروني، على أن يبدأ دخول الجماهير من الساعة الرابعة عصرًا، بينما يبدأ الحفل في السادسة والنصف مساءً، والذي سيحييه ثلاثة مطربين: ماجد المهندس، راشد الفارس وفؤاد عبد الواحد.

يذكر أن الهلال شارك من قبل مرتين في المونديال، لكنه احتل المركز الرابع في كل مرة، لتشهد نسخة 2022 أول ميدالية في تاريخه وتاريخ الأندية السعودية بشكل عام.