الانتقالات
قطر - كأس النجوم

الدحيل يقصي قطر من الكأس ويضرب موعدًا مع الخريطيات في النهائي

آخر تحديث
التعليقات()
الدحيل - قطر
الدحيل يتأهل لنهائي كأس قطر بعد الفوز على فريق قطر

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

تأهل نادي الدحيل القطري إلى نهائي كأس قطر، بعد الفوز على قطر، بأربعة أهداف دون مقابل في مباراة نصف النهائي التي أقيمت اليوم.

ويواجه الدحيل نظيره الخريطيات، في نهائي كأس قطر بعد أن تأهل الأخير على حساب الغرافة بعد الفوز عليه بنتيجة 4 أهداف مقابل هدف واحد فقط.

أحرز إدملسون الهدف الأول للدحيل في الدقيقة 11 من عمر اللقاء ليفاجيء الضيوف ويأخذ الأسبقية في التهديف خلال مباراة نصف النهائي.

اختيارات المحررين

وأضاف يوسف العربي الهدف الثاني في الدقيقة 23 من عمر اللقاء، ليقضي على آمال فريق قطر في العودة بنتيجة المباراة مرة أخرى والصعود للنهائي.

وسجل أحمد عبدالقادر الهدف الثالث للدحيل القطري، في الدقيقة 29، لتكون نصف ساعة رائعة من جانب لاعبي الدحيل أمام نظيره قطر.

عاد إدملسون ليحرز الهدف الثاني له والرابع لفريقه في المباراة، بالدقيقة 65 بالشوط الثاني، ليسيطر فريق الدحيل على مجريات اللعب.

 

الموضوع التالي:
هل تسببت زيادة الأمتعة في سقوط طائرة سالا؟.. هذا ما تبين من رسائله الأخيرة!
الموضوع التالي:
الوصل الإماراتي يجدد رفضه لعرض الهلال لضم فابيو ليما
الموضوع التالي:
ميلان يُكرم شيفشينكو قبل مواجهة نابولي
الموضوع التالي:
رسميًا - اعتماد الموعد الجديد لمواجهة النصر وأحد
الموضوع التالي:
خبر سار لباريس سان جيرمان.. ماركو فيراتي يعود للتدريبات
إغلاق