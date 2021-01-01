فيديو | استفاقة دون فائدة للدحيل .. الأهلي وجهًا لوجه مع بايرن ميونخ في نصف نهائي المونديال

بطل قطر يلعب على المركز الخامس

خطف الأهلي المصري بطاقة التأهل إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية قطر 2020، بصعوبة أمام الدحيل؛ بطل قطر، بالفوز بهدف نظيف، على ملعب المدينة التعليمية بالعاصمة القطرية "الدوحة".

بطل إفريقيا ضغط أصحاب الأرض بشكل كبير في الـ45 دقيقة الأولى من المباراة، إذ كان الأخير متحفظ دفاعيًا، ونجح الضيوف في استغلال الثغرات.

في الدقيقة 11، أبعد محمد موسى عباس؛ لاعب الدحيل، الكرة بشكل خاطئ، وصلت إلى طاهر محمد طاهر، سددها في اتجاه المرمى، لكن تصدى له الحارس صلاح زكريا، لترتد الكرة إلى حسين الشحات، لكن تسديدته اصطدمت في الدفاع، وفقدت خطورتها.

هدف المباراة الأول جاء في الدقيقة 30، بعدما قطع والتر بواليا؛ مهاجم الأهلي، الكرة من كريم بوضياف؛ لاعب الدحيل، على حدود منطقة الجزاء، ثم خطف حسين الشحات الكرة وسددها بشكل رائع في الشباك.

بعدها بثماني دقائق، أضاف بواليا الهدف الثاني لبطل إفريقيا، لكن الحكم ألغاه بداعي التسلل، بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

مع بداية الشوط الثاني، كاد الدحيل أن يدرك التعادل بعدما أرسل أدميلسون تمريرة أرضية من على يمين منطقة الجزاء، لكن المدافع بدر بانون أبعدها إلى ركنية قبل أن تصل لأي من لاعبي الدحيل.

وقاد طاهر محمد طاهر هجمة خطيرة للأهلي من الجهة اليسرى، إذ تسلم الكرة بشكل مميز بوسط الملعب، ثم انطلق إلى داخل منطقة الجزاء، لكن الدفاع تدخل في الوقت المناسب واستخلص الكرة منه.

الدحيل رد في الدقيقة 56 بهجمة خطيرة عن طريق مهاجمه أدميلسون، إذ كان قريبًا في أكثر من مرة من الشباك، لكن تعامل الدفاع الأهلاوي بشكل رائع مع كل كرة، حتى استخلصها محمد هاني في النهاية.

وسنحت لبطل قطر فرصة خطيرة في الدقيقة 60، من تسديدة محمد مونتاري، الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن تصدى لها محمد الشناوي؛ حارس المرمى، بشكل خاطئ، كادت أن تخدعه وتسكن الشباك، لكنها خرجت إلى ركنية.

وتألق الحارس الشناوي في الدقيقة 65 وتصدى لتسديدة أخرى من مونتاري، إذ بدأت الهجمة بتمريرة خاطئة من محمد مجدي "أفشة"، وصلت إلى أدميلسون على يسار منطقة الجزاء، حولها عرضية إلى مونتاري، الذي سددها مباشرةً في اتجاه المرمى.

كتيبة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني كادت أن تضيف هدفها الثاني، في وقت تفوق الدحيل، إذ استلم أليو ديانج؛ لاعب الوسط، الكرة ثم مر من لاعب الفريق القطري، وسدد، لكن تسديدته مرت بجوار القائم بقليل.

بعدها مباشرةً رد الدحيل، عن طريق رأسية قوية من المتألق مونتاري، لكن الشناوي تصدى لها ببراعة، وأبعدها إلى ضربة ركنية.

بهذا الفوز يلاقي بطل إفريقيا، بايرن ميونخ الألماني؛ بطل دوري أبطال أوروبا، في نصف النهائي في الثامن من فبراير الجاري.

فيما يلتقي الدحيل بأولسان هيونداي الكوري الجنوبي في مباراة تحديد صاحب المركز الخامس، والمقرر إقامتها في السابع من الشهر الجاري.