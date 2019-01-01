الدحيل إلى نهائي كأس الأمير بثلاثية في السيلية

الدحيل والسد في نهائي كأس الأمير على ملعب الوكرة الجديد

فيسبوك تويتر بلال محمد

حجز الدحيل، مقعده في نهائي كأس الأمير بعد تفوقه على حساب السيلية، في المباراة التي جمعت بينهما في نصف نهائي البطولة، بثلاثية نظيفة.

الدحيل بدأ المباراة بقوة، ونجح في خطف هدفاً مبكراً في الدقيقة السابعة عن طريق محمد مونتاري بعد متابعة لركلة حرة مباشرة نفذها بسام الراوي.

وسيطر الدحيل على مجريات اللعب، وفي الدقيقة 27 ادميلسون، بعد تمريرة من المعز علي الذي انطلق من وسط الملعب وراوغ أكثر من لاعب، ثم مررها لأدميلسون الذي سددها بقوة في الشباك معلناً عن الهدف الثاني لفريقه.

وواصل الدحيل سيطرته على الشوط الأول، وكاد ناكجيما أن يسجل الهدف الثالث لفريقه قبل نهاية الشوط، بعد تمريرة من المعز علي ولكن حارس السيلية في الموعد، ويمنع الهدف.

وفي الشوط الثاني، نجح مونتاري في إطلاق رصاصة الرحمة على السيلية بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 64، بعد عرضية من الجانب الأيسر عن طريق علي عفيف.

ومن المنتظر ان يواجه الدحيل، نظيره السد يوم الخميس القادم في نهائي البطولة، على ملعب الوكرة الجديد.