"الخوف من ميسي دفع رونالدو لطلب الرحيل عن مانشستر يونايتد"

يعد الخوف من ليونيل ميسي واحدًا من الأسباب التي دفعت كريستيانو رونالدو لطلب الرحيل عن مانشستر يونايتد.

يرى الأيرلندي توني كاسكارينو نجم نادي تشيلسي الإنجليزي السابق، أن السبب الذي دفع البرتغالي كريستيانو رونالدو لطلب الرحيل عن مانشستر يونايتد، هو الخوف من الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكشفنا في "جول GOAL" عن أن رونالدو توجه بطلب إلى إدارة مانشستر يونايتد للسماح له بالرحيل بعد 12 شهرًا فقط من عودته إلى "أولد ترافورد" قادمًا من يوفنتوس الإيطالي.

ويبدو أن فشل "الشياطين الحمر" في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا من أبرز الأسباب التي دفعت رونالدو لطلب الرحيل عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

توني كاسكارينو، وخلال مقابلة مع محطة "TalkSport" الإذاعية الإنجليزية أصر على أن طلب رونالدو للرحيل يأتي خوفًا على أرقامه في دوري أبطال أوروبا.

وقال لاعب تشيلسي السابق: "رونالدو لاعب لديه غرور، يتعلق الكثير منه به، ولكن الفرق التي لعب فيها كانت ناجحة، لذلك عليك دائمًا اتباع ذلك كلاعب".

وأضاف: "إنه رائع، لقد سجل الأهداف وحصل على أوسمة، إنه أحد أعظم اللاعبين في التاريخ، يمكن الحصول على كل ذلك طالما تفوز، وعندما لا تفوز تكون هناك مشكلة".

واختتم: "رونالدو سجل 141 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، بينما سجل ميسي 125 هدفًا، إنه يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا، لأنه يريد أن يكون أعظم هداف على الإطلاق في تاريخ البطولة".

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