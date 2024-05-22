"توقفت عن الخوف" .. فينيسيوس ينسب الفضل للظاهرة رونالدو في التغلب على نقطة ضعفه

6 نجوم يمثلون القدوة للفتى البرازيلي

كشف البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد عن أكثر الرياضيين الذين يتخذهم قدوة منذ احترافه كرة القدم.

وقال فينيسيوس في تصريحات لشبكة "موفيستار+": "قدوتي هم كريستيانو رونالدو، بيليه، كوبي براينت، ليبرون جيمس، مايكل جوردان ورونالدو".

وتطرق الجناح البرازيلي إلى الحديث عن سبب تطور مستواه خصوصًا في مهارة تسجيل الأهداف، قائلًا: "الفضل في ذلك يعود إلى الظاهرة رونالدو، الذي يتواصل دائمًا معي ويقدم لي النصائح".

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وأضاف: "رونالدو يعلمني أشياءً كثيرة. منذ أن أخبرني أن الشيء المفضل لديه هو مواجهة حارس مرمى في انفراد صريح، فكرت في الأمر كثيرًا وبدأت العمل عليه بجد".

وتابع: "الآن، في كل مرة أنفرد فيها مع حارس مرمى، أكون أهدأ رجل في العالم. منذ تلك المحادثة مع رونالدو، توقفت عن الخوف من ارتكاب الأخطاء في مثل هذه الأحداث".

وتألق فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد هذا الموسم، حيث لعب 37 مباراة ساهم فيها بتسجيل 23 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة لزملائه، ليضع بصمة مؤثرة على فوز الميرنجي بالدوري الإسباني وتأهله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة العملاق الألماني بوروسيا دورتموند، مطلع يونيو المقبل على ملعب ويمبلي في لندن، في الدور النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، التي يحمل لقبها 14 مرة من قبل.