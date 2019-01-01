الخنيسي والهوني جاهزان لمواجهة الوداد في نهائي دوري الأبطال

لاعبا الترجي جاهزان للمباراة

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

تلقى الترجي التونسي أخبارًا سعيدة قبل مواجهته المرتقبة أمام الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا غدًا الجمعة.

وتمثلت تلك الأخبار بمنح الجهاز الطبي للفريق الثنائي طه الخنيسي وحمدو الهوني الضوء الأخير للمشاركة في التدريبات الجماعية ليكونا جاهزين لخوض المباراة.

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ووصلت بعثة الفريق التونسي للمغرب يوم أمس الأربعاء دون علم الصحافة المغربية بعدما أخفى الترجي موعد الوصول، وقد انتقل لمقر إقامته في الصخيرات التي تبعد 30 كيلومتر عن الرباط.

وجاء اختيار هذا المكان البعيد لإبعاد اللاعبين عن ضغوطات وأنظار الصحافة والجماهير المغربية، وأجرى الفريق تدريبًا خفيفًا لإزالة الأرهاق مساء أمس ومن المقرر أن يجري حصة تدريبية أخرى على ملعب مولاي عبد الله مساء اليوم.

وشارك في تدريب الأمس جميع اللاعبين ومعهم الثنائي الخنيسي والهوني مما يجعلهم متاحين للمدرب معين الشعباني.